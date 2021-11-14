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ЧМ-2022
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#Россия #ЧМ-2022

Статистика России в группе отбора к ЧМ-2022: второе место, вторая разница мячей, два поражения

вчера, 19:15

Россия проиграла матч десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022 против Хорватии и сыграет в стыковых матчах, которые пройдут весной.

  • За 10 туров Россия выиграла семь матчей, проиграла – два (Хорватии и Словакии), еще раз сыграла вничью (с Хорватией).
  • Статистика голов – 19:6. Это вторая лучшая разница в группе. Хорватия завершила отборочный турнир со статистикой 21:4.

В отборе на ЧМ-2014 Россия за 10 матчей набрала 22 очка: семь побед, одна ничья, два поражения. Статистика голов – 20:5 (лучшая разница в группе).

Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022

Матч завершен
Хорватия
Кудряшов 81
1:0
Матч завершен
Россия
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Источник:
Гол
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