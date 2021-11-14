Россия
ЧМ-2022
Статистика России в группе отбора к ЧМ-2022: второе место, вторая разница мячей, два поражения
вчера, 19:15
Россия проиграла матч десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022 против Хорватии и сыграет в стыковых матчах, которые пройдут весной.
- За 10 туров Россия выиграла семь матчей, проиграла – два (Хорватии и Словакии), еще раз сыграла вничью (с Хорватией).
- Статистика голов – 19:6. Это вторая лучшая разница в группе. Хорватия завершила отборочный турнир со статистикой 21:4.
В отборе на ЧМ-2014 Россия за 10 матчей набрала 22 очка: семь побед, одна ничья, два поражения. Статистика голов – 20:5 (лучшая разница в группе).
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