Статистика России в группе отбора к ЧМ-2022: второе место, вторая разница мячей, два поражения

Россия проиграла матч десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022 против Хорватии и сыграет в стыковых матчах, которые пройдут весной.

За 10 туров Россия выиграла семь матчей, проиграла – два (Хорватии и Словакии), еще раз сыграла вничью (с Хорватией).

Статистика голов – 19:6. Это вторая лучшая разница в группе. Хорватия завершила отборочный турнир со статистикой 21:4.

В отборе на ЧМ-2014 Россия за 10 матчей набрала 22 очка: семь побед, одна ничья, два поражения. Статистика голов – 20:5 (лучшая разница в группе).

Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022