Полузащитник сборной Албании Клаус Гьясула – рекордсмен отбора к ЧМ-2022 по желтым карточкам. Албания провела девять матчей, но Гьясула сыграл в шести.

Во всех он получил по желтой карточке. Сборные Франции, Испании и Чехии заработали на две больше каждая.

В сезоне-2019/20 Гьясула выступал за «Падерборн» и установил рекорд Бундеслиги по желтым карточкам – 17 за 29 матчей.

Игрока Бундеслиги называют «Спартаком» – он 7 лет играет в шлеме. И даже забивает головой