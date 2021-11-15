Клаус Гьясула
ЧМ-2022
Албания
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#Клаус Гьясула #ЧМ-2022 #Албания

Игрок Албании провел в отборе к ЧМ-2022 шесть матчей и во всех получил по желтой карточке. Это рекорд

час назад

imago-images.de / global look press

Полузащитник сборной Албании Клаус Гьясула – рекордсмен отбора к ЧМ-2022 по желтым карточкам. Албания провела девять матчей, но Гьясула сыграл в шести.

Во всех он получил по желтой карточке. Сборные Франции, Испании и Чехии заработали на две больше каждая.

В сезоне-2019/20 Гьясула выступал за «Падерборн» и установил рекорд Бундеслиги по желтым карточкам – 17 за 29 матчей.

Игрока Бундеслиги называют «Спартаком» – он 7 лет играет в шлеме. И даже забивает головой

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
WhoScored
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