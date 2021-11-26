ЧМ-2022
Когда пройдут стыковые матчи к ЧМ-2022
час назад
26 ноября в Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022. Две важные ссылки:
Сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыков к ЧМ-2022
Результаты жеребьевки стыковых матчей к ЧМ-2022
Россия сыграет с Польшей в полуфинале стыков к ЧМ-2022. Статистика личных встреч
Календарь этих встреч:
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