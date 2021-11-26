ЧМ-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#ЧМ-2022

Когда пройдут стыковые матчи к ЧМ-2022

час назад

26 ноября в Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022. Две важные ссылки:

Сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыков к ЧМ-2022

Результаты жеребьевки стыковых матчей к ЧМ-2022

Россия сыграет с Польшей в полуфинале стыков к ЧМ-2022. Статистика личных встреч

Календарь этих встреч:

  • 24 марта – полуфиналы путей. Россия сыграет с Польшей дома в первом полуфинале пути В. Россия сыграет дома в финале пути, если пройдет поляков.
  • 28 марта – финалы путей.
Источник:
Гол
Сюжеты про участников стыков:
Тренер Чехии носит протез. Он родился без руки, стал тренером в 27 и шутит, что работает в сборной правой рукой главного
Сербия вырвала путевку на ЧМ-2022 у Португалии на 90-й минуте. Главные эмоции этого матча – Роналду, который сел на газон и грустил
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ЧМ-2022