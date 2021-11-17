Тренер Чехии носит протез. Он родился без руки, стал тренером в 27 и шутит, что работает в сборной правой рукой главного

Хитры родился без руки. Часто шутит об этом и говорил, что он не придурок, который взрывал фейерверки

Хитры родился без правой руки и он говорит об этом в каждой команде: «Когда вижу новых футболистов, то рассказываю им, что это с рождения. Я не ветеран войны и не придурок, который неудачно запускал фейерверки».

О детстве Хитры вспоминает хорошее – он ощущал себя обычным ребенком. Хитры с друзьями воровал груши, катался на велосипеде и учился плавать без специального жилета – чтобы не засмеяли. Даже играл в футбол с шести лет и не видел больших проблем: «Вот если бы я играл на пианино, то да – это бы сильно мешало. Но в футболе это мешает разве что балансу тела и в единоборствах».

Первый темнокожий игрок НХЛ ничего не видел одним глазом. Он скрывал это от всех больше 20 лет, а после вставил протез

Психологически Хитры тоже не ощущал проблем. Друзья не обращали на особенность внимания, а он не чувствовал, что чего-то не хватает: «Я ничего не пропустил в жизни, ведь эта проблема с рождения. С протезом я открываю дверь, плаваю, вожу машину, у меня все под контролем. Пришлось привыкнуть».

Единственная проблема в юности затронула личную жизнь. Хитры был не уверен в общении с девушками, но все изменилось, когда он встретил жену: «Она единственная умная блондинка в мире. Мне с ней повезло». Однажды Хитры в интервью перечислял любимые команды, и журналист спросил, на чей матч он пошел бы в первую очередь. Ответ Хитры: «Я бы прогулялся с женой».