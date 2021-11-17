Тренер Чехии носит протез. Он родился без руки, стал тренером в 27 и шутит, что работает в сборной правой рукой главного
Главный тренер Чехии Ярослав Шилгавы пропустил последние матчи команды из-за коронавируса. Его заменял помощник Иржи Хитры. Вместе с ним Чехия победила 7:0 Кувейт в товарищеском матче и победила Эстонию в отборе на ЧМ-2022. Чехия заняла только третье место в своей группе, но все равно попала в стыковые матчи по рейтингу Лиги наций. Чехия – несеяная сборная, поэтому может сыграть с Россией.
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Вернемся к Иржи Хитры. Первая его особенность, которая бросается в глаза, – искусственный протез на месте правой руки.
Хитры родился без руки. Часто шутит об этом и говорил, что он не придурок, который взрывал фейерверки
Хитры родился без правой руки и он говорит об этом в каждой команде: «Когда вижу новых футболистов, то рассказываю им, что это с рождения. Я не ветеран войны и не придурок, который неудачно запускал фейерверки».
О детстве Хитры вспоминает хорошее – он ощущал себя обычным ребенком. Хитры с друзьями воровал груши, катался на велосипеде и учился плавать без специального жилета – чтобы не засмеяли. Даже играл в футбол с шести лет и не видел больших проблем: «Вот если бы я играл на пианино, то да – это бы сильно мешало. Но в футболе это мешает разве что балансу тела и в единоборствах».
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Психологически Хитры тоже не ощущал проблем. Друзья не обращали на особенность внимания, а он не чувствовал, что чего-то не хватает: «Я ничего не пропустил в жизни, ведь эта проблема с рождения. С протезом я открываю дверь, плаваю, вожу машину, у меня все под контролем. Пришлось привыкнуть».
Единственная проблема в юности затронула личную жизнь. Хитры был не уверен в общении с девушками, но все изменилось, когда он встретил жену: «Она единственная умная блондинка в мире. Мне с ней повезло». Однажды Хитры в интервью перечислял любимые команды, и журналист спросил, на чей матч он пошел бы в первую очередь. Ответ Хитры: «Я бы прогулялся с женой».
Хитры любит шутки на тему руки. Любимая: «Хитры – правая рука Шиглавы». Еще однажды он с друзьями спорил, кто дольше продержит руку под горячей водой. Хитры держал протез: «Я выиграл! Но мне пришлось остановить друзей, потому что они всерьез хотели соревноваться. Это могло закончиться плохо для них».
Хитры уже пробовал бионический протез, который передает мышечный импульс и позволяет даже поднять кружку. Но Хитры не понравилось: «Непрактично. Тяжелый, с батареей, все медленно, долго, неудобно. До сих пор я не нашел ничего лучше обычного протеза».
Хитры до 27 был профессиональным игроком (закончил из-за больной спины). Сразу стал тренером, но не хочет быть главным
Карьеру Хитры закончил в 27 лет. Он говорит, что у него были проблемы со сном из-за высоких нагрузок – страдала спина (особенно после упражнений, когда нужно тянуть на себе шину). Тогда не было качественного восстановления, поэтому карьера завершилась так рано. Хитры считает, что у него был талант развиваться дальше – но он остановился на третьей лиге Чехии.
В 27 лет Хитры начал стажироваться. Он ездил в академию «Аякса» и «Арсенала». Хитры тренировал юношеские команды и говорил: «Я работал с каждым ребенком так, будто он сыграет за «Барселону». Каждый тренер должен так думать».
Хитры считает, что главная проблема чешской молодежи – неуверенность:
«Надо менять образ мышления. Работает на тренировках не тренер, а игроки. Дети – это семечки, и тренер должен смотреть, что из них вырастет. Задача тренера – развивать задатки, чтобы сад расцвел. Не люблю, когда тренеры говорят, что вот этот парень сыграет в высшей лиге, а этот точно не подберется туда. Это не их работа. Нужно помогать развиваться, а не судить».
Главным моментом в тренерской карьере Хитры называет встречу с Ярославом Шилгавы: «Мы сошлись не только из-за футбольных взглядов, но и как люди. Мы веселились и проводили время вместе». С 2014 года они вместе поработали в четырех чешских командах. Выиграли со «Славией» чемпионат, сыграли на выезде в ничью с «Интером» и «Барселоной» в Лиге чемпионов.
С 2018-го пара Шилгавы-Хитры работает в сборной. И Хитры иногда получает предложения стать главным в чешских клубах, но отказывается из-за семьи:
«У меня нет цели обязательно стать главным тренером. Мне предлагали работу в Словакии, но я не смог туда взять семью. Если мне предложит работу «Челси», и я не смогу взять в Лондон семью, то откажусь. Семья и стабильность – самое главное».