Иржи Хитры

Дата рождения
13 мая 1972 г.
Факт
Тренирует с 27 лет
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Материалы
Материалы
Тренер Чехии носит протез. Он родился без руки, стал тренером в 27 и шутит, что работает в сборной правой рукой главного
#Иржи Хитры
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