РПЛ перенесла 22-й тур на май. Это из-за участия сборной России в стыках к ЧМ-2022

22-й тур РПЛ занимал в календаре сезона 19 и 20 марта. После выхода сборной России в стыки к чемпионату мира-2022 было много слухов, что РПЛ перенесет этот тур. Так и произошло.

22 декабря члены общего собрания РПЛ проголосовали за перенос 22-го тура на май. Теперь он состоится с 3-го по 5-е мая. В этот уикенд состоятся следующие матчи: