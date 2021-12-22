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РПЛ перенесла 22-й тур на май. Это из-за участия сборной России в стыках к ЧМ-2022
51 минуту назад
22-й тур РПЛ занимал в календаре сезона 19 и 20 марта. После выхода сборной России в стыки к чемпионату мира-2022 было много слухов, что РПЛ перенесет этот тур. Так и произошло.
22 декабря члены общего собрания РПЛ проголосовали за перенос 22-го тура на май. Теперь он состоится с 3-го по 5-е мая. В этот уикенд состоятся следующие матчи:
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