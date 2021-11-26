Жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022 с участием России: во сколько начало трансляции 26 ноября 2021 года

Жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022 состоится в Цюрихе 26 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Матч ТВ» будет транслировать это событие впрямую.

Каждой команде для выхода на чемпионат мира нужно будет выиграть полуфинал, а затем финал. Сеяная команда сыграет в полуфинале дома, а в финале хозяина определит жребий.

Полуфиналы состоятся 24 марта 2022 года, финалы – 29 марта.

России в полуфинале могут попасть команды Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия. С Украиной ФИФА разведет Россию по политическим причинам.

Как выглядят корзины:

Сеяные сборные:

Несеяные сборные: