ЧМ-2022
Россия
Поделиться:
Комментарии:
0
#ЧМ-2022 #Россия

Жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022 с участием России: во сколько начало трансляции 26 ноября 2021 года

46 минут назад

Жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022 состоится в Цюрихе 26 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Матч ТВ» будет транслировать это событие впрямую.

Каждой команде для выхода на чемпионат мира нужно будет выиграть полуфинал, а затем финал. Сеяная команда сыграет в полуфинале дома, а в финале хозяина определит жребий.

Полуфиналы состоятся 24 марта 2022 года, финалы – 29 марта.

России в полуфинале могут попасть команды Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия. С Украиной ФИФА разведет Россию по политическим причинам. 

Как выглядят корзины:

Сеяные сборные:

Несеяные сборные:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
С кем Россия может сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2022: полный состав корзин, даты, еще раз регламент
«Заговор лысых: сначала Филимонов, теперь Кудряшов». Россия грустит и шутит после Хорватии
Россия стабильно проигрывает ключевые матчи в конце года. Поражение от Хорватии – третье подряд в важных играх
Дождище – главная тема матча России и Хорватии: брызги, грязь и застревающий в лужах мяч
Россию в Хорватии встречает самая старая фан-группировка Европы. Она выбегала с пистолетами, спасала клуб от банкротства и воевала за независимость страны
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ЧМ-2022
#Россия