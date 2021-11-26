ЧМ-2022
Россия
Жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022 с участием России: во сколько начало трансляции 26 ноября 2021 года
46 минут назад
Жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022 состоится в Цюрихе 26 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Матч ТВ» будет транслировать это событие впрямую.
Каждой команде для выхода на чемпионат мира нужно будет выиграть полуфинал, а затем финал. Сеяная команда сыграет в полуфинале дома, а в финале хозяина определит жребий.
Полуфиналы состоятся 24 марта 2022 года, финалы – 29 марта.
России в полуфинале могут попасть команды Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия. С Украиной ФИФА разведет Россию по политическим причинам.
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