ЧМ-2022
Сан-Марино
Худшая сборная европейского отбора – Сан-Марино: ноль очков, 46 пропущенных голов. Она занимает последнее место в рейтинге ФИФА
13 часов назад
В Европе завершилась европейская квалификация к ЧМ-2022, по ее итогам стали известны десять финалистов и 12 команд для стыковых матчей.
Самый слабый участник отбора – сборная Сан-Марино. Она финишировала с 10 поражениями в 10 матчах и разницей 1:46. Как она проигрывала:
Это не самый худший результат в ее истории. Самое большое количество пропущенных голов было в квалификации к Евро-2008 – 57 за 12 матчей. Если за десять матчей – 54 в отборе к ЧМ-2014.
Сан-Марино занимает последнее 210-е место в рейтинге ФИФА.
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