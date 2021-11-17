ЧМ-2022
Сан-Марино
Поделиться:
Комментарии:
0
#ЧМ-2022 #Сан-Марино

Худшая сборная европейского отбора – Сан-Марино: ноль очков, 46 пропущенных голов. Она занимает последнее место в рейтинге ФИФА

13 часов назад

В Европе завершилась европейская квалификация к ЧМ-2022, по ее итогам стали известны десять финалистов и 12 команд для стыковых матчей.

Самый слабый участник отбора – сборная Сан-Марино. Она финишировала с 10 поражениями в 10 матчах и разницей 1:46. Как она проигрывала:

  • Англии – 0:5 и 0:10.
  • Польше – 1:7 и 0:5.
  • Венгрии – 0:3 и 0:4.
  • Албании – 0:2 и 0:5.
  • Андорре – 0:2 и 0:3.

Это не самый худший результат в ее истории. Самое большое количество пропущенных голов было в квалификации к Евро-2008 – 57 за 12 матчей. Если за десять матчей – 54 в отборе к ЧМ-2014.

Сан-Марино занимает последнее 210-е место в рейтинге ФИФА.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Тренер Норвегии потроллил голландцев их конькобежцем: тот однажды перепутал круг финиша, остановился раньше и оправдывал падение птичьим пометом
Италия увязла в Северной Ирландии и рухнула в стыки. Это может усложнить задачу России по выходу на ЧМ
Игрок Сан-Марино привез глупейший пенальти: о чем-то сигнализировал поднятой рукой – в нее и попал мяч
⭐️ Мората вывел Испанию на ЧМ и отпраздновал гол со звездой в руке. Это подарок от больного мальчика и символ благотворительного фонда
Сербия вырвала путевку на ЧМ-2022 у Португалии на 90-й минуте. Главные эмоции этого матча – Роналду, который сел на газон и грустил
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ЧМ-2022
#Сан-Марино