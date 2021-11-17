Худшая сборная европейского отбора – Сан-Марино: ноль очков, 46 пропущенных голов. Она занимает последнее место в рейтинге ФИФА

В Европе завершилась европейская квалификация к ЧМ-2022, по ее итогам стали известны десять финалистов и 12 команд для стыковых матчей.

Самый слабый участник отбора – сборная Сан-Марино. Она финишировала с 10 поражениями в 10 матчах и разницей 1:46. Как она проигрывала:

Англии – 0:5 и 0:10.

Польше – 1:7 и 0:5.

Венгрии – 0:3 и 0:4.

Албании – 0:2 и 0:5.

Андорре – 0:2 и 0:3.

Это не самый худший результат в ее истории. Самое большое количество пропущенных голов было в квалификации к Евро-2008 – 57 за 12 матчей. Если за десять матчей – 54 в отборе к ЧМ-2014.

Сан-Марино занимает последнее 210-е место в рейтинге ФИФА.