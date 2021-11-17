ЧМ-2022
Россия
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#ЧМ-2022 #Россия

Все возможные соперники России по стыкам – Турция, Польша, Австрия, Чехия и Северная Македония

13 часов назад

В квалификации к ЧМ-2022 завершился европейский турнир. Определились десять победителей групп. Еще десять команд, занявших вторые места, сыграют в стыковых матчах. К ним присоединятся две лучшие команды по рейтингу Лиги наций из числа не занявших первые два места в отборе.

Сеяные сборные:

Несеяные сборные:

У России пять вариантов из числа несеяных команд. Против Украины Россия не сыграет по политическим причинам – УЕФА разведет обе сборные при жеребьевке.

Напоминаем:

  • Каждой команде для выхода на чемпионат мира нужно будет выиграть полуфинал, а затем финал.
  • Дома в полуфинале сыграет сеяная команда, хозяина финала определит жребий.
  • 26 ноября состоится жеребьевка стыковых матчей
  • Полуфиналы состоятся 24 марта 2022 года, финалы – 29 марта.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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