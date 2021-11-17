Все возможные соперники России по стыкам – Турция, Польша, Австрия, Чехия и Северная Македония

В квалификации к ЧМ-2022 завершился европейский турнир. Определились десять победителей групп. Еще десять команд, занявших вторые места, сыграют в стыковых матчах. К ним присоединятся две лучшие команды по рейтингу Лиги наций из числа не занявших первые два места в отборе.

Сеяные сборные:

Несеяные сборные:

У России пять вариантов из числа несеяных команд. Против Украины Россия не сыграет по политическим причинам – УЕФА разведет обе сборные при жеребьевке.

Напоминаем: