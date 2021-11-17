ЧМ-2022
Россия
Все возможные соперники России по стыкам – Турция, Польша, Австрия, Чехия и Северная Македония
13 часов назад
В квалификации к ЧМ-2022 завершился европейский турнир. Определились десять победителей групп. Еще десять команд, занявших вторые места, сыграют в стыковых матчах. К ним присоединятся две лучшие команды по рейтингу Лиги наций из числа не занявших первые два места в отборе.
Сеяные сборные:
Несеяные сборные:
У России пять вариантов из числа несеяных команд. Против Украины Россия не сыграет по политическим причинам – УЕФА разведет обе сборные при жеребьевке.
Напоминаем:
- Каждой команде для выхода на чемпионат мира нужно будет выиграть полуфинал, а затем финал.
- Дома в полуфинале сыграет сеяная команда, хозяина финала определит жребий.
- 26 ноября состоится жеребьевка стыковых матчей
- Полуфиналы состоятся 24 марта 2022 года, финалы – 29 марта.
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