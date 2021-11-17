Без поражений в европейском отборе к ЧМ обошлись семь команд, включая Украину и Сербию

В Европе закончился квалификационный турнир к ЧМ-2022, по итогам которого определились десять финалистов и 12 команд для стыковых матчей.

Семь команд не проиграли ни одного матча за квалификационный турнир. Это Сербия, Швейцария, Италия, Франция, Украина, Бельгия и Англия.

Все свои матчи проиграли две команды – Сан-Марино и Гибралтар.

У сборной России два поражения – от Словакии и Хорватии.

Таблица квалификации к ЧМ-2022