ЧМ-2022
Без поражений в европейском отборе к ЧМ обошлись семь команд, включая Украину и Сербию
13 часов назад
В Европе закончился квалификационный турнир к ЧМ-2022, по итогам которого определились десять финалистов и 12 команд для стыковых матчей.
Семь команд не проиграли ни одного матча за квалификационный турнир. Это Сербия, Швейцария, Италия, Франция, Украина, Бельгия и Англия.
Все свои матчи проиграли две команды – Сан-Марино и Гибралтар.
У сборной России два поражения – от Словакии и Хорватии.
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