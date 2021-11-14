Бельгия
ЧМ-2022
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#Бельгия #ЧМ-2022

Бельгия обеспечила себе попадание на ЧМ-2022. Ее разница мячей в отборе – 24:5

вчера, 00:36

Бельгия победила Эстонию (3:1) в квалификации ЧМ-2022. Карраско и Бентеке в этой игре сделали по голу и передаче.

Теперь Бельгия имеет 19 очков в семи играх. Уэльс набирает 14 очков перед их очным матчем в заключительном туре.

До игры с эстонцами у Бельгии было два поражения в плей-офф Лиги наций. Там она проиграла Франции и Италии.

Матч завершен
Бельгия
Бентеке 11
Карраско 53
Азар 74
3:1
Матч завершен
Эстония
Сорга 70
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