Бельгия
ЧМ-2022
Бельгия обеспечила себе попадание на ЧМ-2022. Ее разница мячей в отборе – 24:5
вчера, 00:36
Бельгия победила Эстонию (3:1) в квалификации ЧМ-2022. Карраско и Бентеке в этой игре сделали по голу и передаче.
Теперь Бельгия имеет 19 очков в семи играх. Уэльс набирает 14 очков перед их очным матчем в заключительном туре.
До игры с эстонцами у Бельгии было два поражения в плей-офф Лиги наций. Там она проиграла Франции и Италии.
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