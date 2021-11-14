Данни Маккели
ЧМ-2022
Россия
Хорватия
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#Данни Маккели #ЧМ-2022 #Россия #Хорватия

Судья матча Хорватия – Россия уже работал на игре сборной. Это матч с Финляндией на Евро-2020

вчера, 12:30

Россия и Хорватия в Сплите проведут матч десятого тура отбора к ЧМ-2022. Игра начнется в 17:00 по московскому времени. Цифры перед началом:

Главный арбитр – Данни Маккели. В 2021 году он судил матч Россия – Финляндия (1:0) на групповом этапе Евро-2020. Это единственная игра с участием сборной России, на которой Маккели работал главным арбитром.

Чтобы напрямую выйти на ЧМ-2022, России нужно не проиграть Хорватии. В случае ничьей или поражения она займет второе место и попадет в стыковые матчи, которые пройдут весной.

Где смотреть матч Хорватия – Россия

Прогноз на матч Хорватия – Россия

Матч завершен
Хорватия
Кудряшов 81
1:0
Матч завершен
Россия
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Источник:
Гол
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