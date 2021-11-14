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ЧМ-2022
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#Россия #ЧМ-2022 #Хорватия

Семь матчей при Карпине = шесть разных пар крайних защитников. Против Хорватии выйдут Кудряшов и Караваев

вчера, 16:10

Россия и Хорватия сыграют в матче десятого тура отбора к ЧМ-2022. Игра пройдет в Сплите и начнется в 17:00 по московскому времени.

Стартовый состав России – здесь. Капитаном будет Георгий Джикия – первый игрок, который при главном тренере Валерии Карпине второй раз выйдет с капитанской повязкой.

Для Карпина это седьмой матч в сборной России. За это время он выпустил шесть разных сочетаний крайних защитников:

  • 🇭🇷 Хорватия: Караваев – Фернандес
  • 🇨🇾 Кипр: Самошников – Караваев
  • 🇲🇹 Мальта: Караваев – Кузяев
  • 🇸🇰 Словакия: Терехов – Сутормин
  • 🇸🇮 Словения: Кудряшов – Сутормин
  • 🇨🇾 Кипр: Терехов – Сутормин

Против Хорватии сыграют Федор Кудряшов и Вячеслав Караваев. Крайние защитники повторялись только в матчах со Словакией и Кипром: тогда в старте выходили Сергей Терехов и Алексей Сутормин.

Где смотреть матч Хорватия – Россия

Прогноз на матч Хорватия – Россия

Матч завершен
Хорватия
Кудряшов 81
1:0
Матч завершен
Россия
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Источник:
Гол
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