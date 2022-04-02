ЧМ-2022
Расписание игр чемпионата мира-2022
1 апреля состоялась жеребьевка ЧМ-2022, который состоится в Катаре. О всех подробностях и результатах вы можете узнать в нашем материале:
Группа А:
- Сенегал – Голландия, 21 ноября, 13:00;
- Катар – Эквадор, 21 ноября, 19:00;
- Катар – Сенегал, 25 ноября, 16:00;
- Голландия – Эквадор, 25 ноября, 19:00;
- Голландия – Катар, 29 ноября, 18:00;
- Эквадор – Сенегал, 29 ноября, 19:00.
Группа В:
- Англия – Иран, 21 ноября, 16:00;
- США – Неизвестно, 21 ноября, 22:00;
- Неизвестно – Иран, 25 ноября, 13:00;
- Англия – США, 25 ноября, 22:00;
- Иран – США, 29 ноября, 22:00;
- Неизвестно – Англия, 29 ноября, 22:00.
Неизвестно в этой группе – победитель пары Уэльс – Шотландия/Украина.
Группа С:
- Аргентина – Саудовская Аравия, 22 ноября, 13:00;
- Мексика – Польша, 22 ноября, 19:00;
- Польша – Саудовская Аравия, 22 ноября, 16:00;
- Аргентина – Мексика, 26 ноября, 22:00;
- Саудовская Аравия – Мексика, 30 ноября, 22:00;
- Польша – Аргентина, 30 ноября, 22:00.
Группа D:
- Дания – Тунис, 22 ноября, 16:00.
- Франция – Неизвестно, 22 ноября, 22:00.
- Тунис – Неизвестно, 25 ноября, 13:00.
- Франция – Дания, 25 ноября, 19:00.
- Тунис – Франция, 30 ноября, 18:00;
- Неизвестно – Дания, 30 ноября, 18:00.
Неизвестно в этой группе – победитель пары Перу – Австралия/ОАЭ.
Группа Е:
- Германия – Япония, 23 ноября, 16:00;
- Испания – Неизвестно, 23 ноября, 19:00;
- Япония – Неизвестно, 27 ноября, 13:00;
- Испания – Германия, 27 ноября, 22:00;
- Япония – Испания, 1 декабря, 22:00;
- Неизвестно – Германия, 1 декабря, 22:00.
Неизвестно в этой группе – победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия.
Группа F:
- Марокко – Хорватия. 23 ноября, 13:00.;
- Бельгия – Канада, 23 ноября, 22:00;
- Бельгия – Марокко, 27 ноября, 16:00;
- Хорватия – Канада, 27 ноября, 19:00;
- Канада – Марокко, 1 декабря, 18:00;
- Хорватия – Бельгия, 1 декабря, 18:00.
Группа G:
- Швейцария – Камерун, 24 ноября, 13:00;
- Бразилия – Сербия, 24 ноября, 22:00;
- Камерун – Сербия, 28 ноября, 13:00;
- Бразилия – Швейцария, 28 ноября, 19:00;
- Камерун – Бразилия, 2 декабря, 22:00;
- Сербия – Швейцария, 2 декабря, 22:00.
Группа H:
- Уругвай – Южная Корея, 24 ноября, 16:00;
- Португалия – Гана, 24 ноября, 19:00;
- Южная Корея – Гана, 28 ноября, 16:00;
- Португалия – Уругвай, 28 ноября, 22:00;
- Южная Корея – Португалия, 2 декабря, 18:00;
- Гана – Уругвай, 2 декабря, 18:00.
Полное расписание вместе с расписание матчей плей-офф вы можете увидеть на картинке:
Если кратко о плей-офф:
- Четвертьфинальные матчи пройдут 9 и 10 декабря;
- Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря;
- Матч за 3 место пройдет 17 декабря;
- 18 декабря состоится финал ЧМ-2022.
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