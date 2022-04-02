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ЧМ-2022
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#ЧМ-2022

Расписание игр чемпионата мира-2022

1 апреля состоялась жеребьевка ЧМ-2022, который состоится в Катаре. О всех подробностях и результатах вы можете узнать в нашем материале:

 

Жеребьевка чемпионата мира-2022 в Катаре: кто с кем и когда сыграет
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Группа А:

  • Сенегал – Голландия, 21 ноября, 13:00;
  • Катар – Эквадор, 21 ноября, 19:00;
  • Катар – Сенегал, 25 ноября, 16:00;
  • Голландия – Эквадор, 25 ноября, 19:00;
  • Голландия – Катар, 29 ноября, 18:00;
  • Эквадор – Сенегал, 29 ноября, 19:00.

Группа В:

  • Англия – Иран, 21 ноября, 16:00;
  • США – Неизвестно, 21 ноября, 22:00;
  • Неизвестно – Иран, 25 ноября, 13:00;
  • Англия – США, 25 ноября, 22:00;
  • Иран – США, 29 ноября, 22:00;
  • Неизвестно – Англия, 29 ноября, 22:00.

Неизвестно в этой группе – победитель пары Уэльс – Шотландия/Украина.

Группа С:

  • Аргентина – Саудовская Аравия, 22 ноября, 13:00;
  • Мексика – Польша, 22 ноября, 19:00;
  • Польша – Саудовская Аравия, 22 ноября, 16:00;
  • Аргентина – Мексика, 26 ноября, 22:00;
  • Саудовская Аравия – Мексика, 30 ноября, 22:00;
  • Польша – Аргентина, 30 ноября, 22:00.

Группа D:

  • Дания – Тунис, 22 ноября, 16:00.
  • Франция – Неизвестно, 22 ноября, 22:00.
  • Тунис – Неизвестно, 25 ноября, 13:00.
  • Франция – Дания, 25 ноября, 19:00.
  • Тунис – Франция, 30 ноября, 18:00;
  • Неизвестно – Дания, 30 ноября, 18:00.

Неизвестно в этой группе – победитель пары Перу – Австралия/ОАЭ.

Группа Е:

  • Германия – Япония, 23 ноября, 16:00;
  • Испания – Неизвестно, 23 ноября, 19:00;
  • Япония – Неизвестно, 27 ноября, 13:00;
  • Испания – Германия, 27 ноября, 22:00;
  • Япония – Испания, 1 декабря, 22:00;
  • Неизвестно – Германия, 1 декабря, 22:00.

Неизвестно в этой группе – победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия.

Группа F:

  • Марокко – Хорватия. 23 ноября, 13:00.;
  • Бельгия – Канада, 23 ноября, 22:00;
  • Бельгия – Марокко, 27 ноября, 16:00;
  • Хорватия – Канада, 27 ноября, 19:00;
  • Канада – Марокко, 1 декабря, 18:00;
  • Хорватия – Бельгия, 1 декабря, 18:00.

Группа G:

  • Швейцария – Камерун, 24 ноября, 13:00;
  • Бразилия – Сербия, 24 ноября, 22:00;
  • Камерун – Сербия, 28 ноября, 13:00;
  • Бразилия – Швейцария, 28 ноября, 19:00;
  • Камерун – Бразилия, 2 декабря, 22:00;
  • Сербия – Швейцария, 2 декабря, 22:00.

Группа H:

  • Уругвай – Южная Корея, 24 ноября, 16:00;
  • Португалия – Гана, 24 ноября, 19:00;
  • Южная Корея – Гана, 28 ноября, 16:00;
  • Португалия – Уругвай, 28 ноября, 22:00;
  • Южная Корея – Португалия, 2 декабря, 18:00;
  • Гана – Уругвай, 2 декабря, 18:00.

Полное расписание вместе с расписание матчей плей-офф вы можете увидеть на картинке:

Если кратко о плей-офф:

  • Четвертьфинальные матчи пройдут 9 и 10 декабря;
  • Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря;
  • Матч за 3 место пройдет 17 декабря;
  • 18 декабря состоится финал ЧМ-2022.
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Все фото: официальный сайт ФИФА
Источник:
официальный сайт ФИФА
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