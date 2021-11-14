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Смолов – лучший ассистент России в 2021 году. Он сделал четыре передачи за три осенних матча в отборе к ЧМ-2022
вчера, 19:37
Россия и Хорватия провели матч отборочного турнира к ЧМ-2022. Это последняя официальная игра в 2021 году.
За это время сборная забила 23 и пропустила 14 голов. Восемь футболистов сделали минимум по одной голевой передаче:
- 4⃣ Федор Смолов: 🇦🇦🇦🇦 – в отборе к ЧМ-2022
- 2⃣ Артем Дзюба: 🇦 – на Евро-2020, 🇦 – в отборе к ЧМ-2022
- 2⃣ Даниил Фомин: 🇦🇦 – в отборе к ЧМ-2022
- 2⃣ Алексей Миранчук: 🇦🇦 – в отборе к ЧМ-2022
- 2⃣ Александр Головин: 🇦 – в отборе к ЧМ-2022, 🇦 – в товарищеском матче
- 1⃣ Алексей Ионов: 🇦 – в отборе к ЧМ-2022
- 1⃣ Антон Заболотный: 🇦 – в отборе к ЧМ-2022
- 1⃣ Далер Кузяев: 🇦 – в отборе к ЧМ-2022
Смолов сделал четыре ассиста за три матча в отборе к ЧМ-2022 осенью: три – против Кипра, один – против Словении.
Дзюба – лучший бомбардир России в 2021 году. Он забил четыре гола и не играл осенью
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