Смолов – лучший ассистент России в 2021 году. Он сделал четыре передачи за три осенних матча в отборе к ЧМ-2022

Россия и Хорватия провели матч отборочного турнира к ЧМ-2022. Это последняя официальная игра в 2021 году.

За это время сборная забила 23 и пропустила 14 голов. Восемь футболистов сделали минимум по одной голевой передаче:

4⃣ Федор Смолов : 🇦🇦🇦🇦 – в отборе к ЧМ-2022

: 🇦🇦🇦🇦 – в отборе к ЧМ-2022 2⃣ Артем Дзюба: 🇦 – на Евро-2020, 🇦 – в отборе к ЧМ-2022

2⃣ Даниил Фомин: 🇦🇦 – в отборе к ЧМ-2022

2⃣ Алексей Миранчук: 🇦🇦 – в отборе к ЧМ-2022

2⃣ Александр Головин: 🇦 – в отборе к ЧМ-2022, 🇦 – в товарищеском матче

1⃣ Алексей Ионов: 🇦 – в отборе к ЧМ-2022

1⃣ Антон Заболотный: 🇦 – в отборе к ЧМ-2022

1⃣ Далер Кузяев: 🇦 – в отборе к ЧМ-2022

Смолов сделал четыре ассиста за три матча в отборе к ЧМ-2022 осенью: три – против Кипра, один – против Словении.

Дзюба – лучший бомбардир России в 2021 году. Он забил четыре гола и не играл осенью