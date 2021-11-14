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#Россия #ЧМ-2022 #Евро-2020

Дзюба – лучший бомбардир России в 2021 году. Он забил четыре гола и не играл осенью

вчера, 19:30

Россия проиграла Хорватии в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 и весной сыграет в стыках. Это последняя игра в 2021 году.

Россия в 2021 году: девять побед и четыре поражения за 15 матчей, вылет из группы Евро-2020 и стыки к ЧМ-2022

За это время команда забила 23 гола и пропустила 14. Всего забили 15 футболистов. Только пятеро сделали это больше одного раза:

  • 4⃣ Артем Дзюба: ⚽️⚽️⚽️ – в отборе к ЧМ-2022, ⚽️ – на Евро-2020
  • 3⃣ Александр Ерохин: ⚽️⚽️⚽️ – в отборе к ЧМ-2022
  • 2⃣ Марио Фернандес: ⚽️⚽️ – в отборе к ЧМ-2022
  • 2⃣ Федор Смолов: ⚽️⚽️ – в отборе к ЧМ-2022
  • 2⃣ Александр Соболев: ⚽️ – в отборе к ЧМ-2022, ⚽️ – в товарищеском матче
  • 1⃣ Алексей Миранчук: ⚽️ – на Евро-2020
  • 1⃣ Вячеслав Караваев: ⚽️ – в товарищеском матче
  • 1⃣ Рифат Жемалетдинов: ⚽️ – в отборе к ЧМ-2022
  • 1⃣ Зелимхан Бакаев: ⚽️ – в отборе к ЧМ-2022
  • 1⃣ Милан Шкриньяр: ⚽️ – автогол в отборе к ЧМ-2022
  • 1⃣ Георгий Джикия: ⚽️ – в отборе к ЧМ-2022
  • 1⃣ Игорь Дивеев: ⚽️ – в отборе к ЧМ-2022
  • 1⃣ Алексей Сутормин: ⚽️ – в отборе к ЧМ-2022
  • 1⃣ Антон Заболотный: ⚽️ – в отборе к ЧМ-2022
  • 1⃣ Андрей Мостовой: ⚽️ – в отборе к ЧМ-2022

Как Дзюба сделал 144 гола – рекорд чемпионата России: больше всего забил «Динамо», потратил 15 сезонов, не лучший по частоте

Распределение голов по турнирам:

  • Отбор к ЧМ-2022: 2⃣3⃣ ⚽️
  • Евро-2020: ⚽️⚽️
  • Товарищеские матчи: ⚽️⚽️
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Источник:
Гол
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