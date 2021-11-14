Дзюба – лучший бомбардир России в 2021 году. Он забил четыре гола и не играл осенью

Россия проиграла Хорватии в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 и весной сыграет в стыках. Это последняя игра в 2021 году.

Россия в 2021 году: девять побед и четыре поражения за 15 матчей, вылет из группы Евро-2020 и стыки к ЧМ-2022

За это время команда забила 23 гола и пропустила 14. Всего забили 15 футболистов. Только пятеро сделали это больше одного раза:

4⃣ Артем Дзюба : ⚽️⚽️⚽️ – в отборе к ЧМ-2022, ⚽️ – на Евро-2020

: ⚽️⚽️⚽️ – в отборе к ЧМ-2022, ⚽️ – на Евро-2020 3⃣ Александр Ерохин: ⚽️⚽️⚽️ – в отборе к ЧМ-2022

2⃣ Марио Фернандес: ⚽️⚽️ – в отборе к ЧМ-2022

2⃣ Федор Смолов: ⚽️⚽️ – в отборе к ЧМ-2022

2⃣ Александр Соболев: ⚽️ – в отборе к ЧМ-2022, ⚽️ – в товарищеском матче

1⃣ Алексей Миранчук: ⚽️ – на Евро-2020

1⃣ Вячеслав Караваев: ⚽️ – в товарищеском матче

1⃣ Рифат Жемалетдинов: ⚽️ – в отборе к ЧМ-2022

1⃣ Зелимхан Бакаев: ⚽️ – в отборе к ЧМ-2022

1⃣ Милан Шкриньяр: ⚽️ – автогол в отборе к ЧМ-2022

1⃣ Георгий Джикия: ⚽️ – в отборе к ЧМ-2022

1⃣ Игорь Дивеев: ⚽️ – в отборе к ЧМ-2022

1⃣ Алексей Сутормин: ⚽️ – в отборе к ЧМ-2022

1⃣ Антон Заболотный: ⚽️ – в отборе к ЧМ-2022

1⃣ Андрей Мостовой: ⚽️ – в отборе к ЧМ-2022

Как Дзюба сделал 144 гола – рекорд чемпионата России: больше всего забил «Динамо», потратил 15 сезонов, не лучший по частоте

Распределение голов по турнирам: