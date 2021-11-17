ЧМ-2022
Англия
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#ЧМ-2022 #Англия

Англия забила больше всех в квалификации к ЧМ – 39 голов. У нее шесть крупных побед

13 часов назад

Завершилась европейская квалификация к ЧМ-2022, по итогам которой определились десять финалистов и 12 команд для стыковых матчей.

Наибольшее количество голов за отборочный турнир забила сборная Англии – 39. Она выиграла восемь матчей, шесть из которых – крупно. Англия забила 15 голов Сан-Марино, девять – Андорре, семь – Албании, пять – Венгрии и три – Польше.

Кто еще забил не менее 30 голов:

36 – Германия

33 – Нидерланды

30 – Дания

30 – Польша

У сборной России 19 мячей.

 

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