ЧМ-2022
Англия
Англия забила больше всех в квалификации к ЧМ – 39 голов. У нее шесть крупных побед
13 часов назад
Завершилась европейская квалификация к ЧМ-2022, по итогам которой определились десять финалистов и 12 команд для стыковых матчей.
Наибольшее количество голов за отборочный турнир забила сборная Англии – 39. Она выиграла восемь матчей, шесть из которых – крупно. Англия забила 15 голов Сан-Марино, девять – Андорре, семь – Албании, пять – Венгрии и три – Польше.
Кто еще забил не менее 30 голов:
36 – Германия
33 – Нидерланды
30 – Дания
30 – Польша
У сборной России 19 мячей.
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