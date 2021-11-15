ЧМ-2022
Англия
Сан-Марино
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#ЧМ-2022 #Сан-Марино #Англия

На стадионе в Сан-Марино перед игрой против Англии после взрыва пропало электричество

вчера, 21:41

Сан-Марино и Англия сыграют в матче десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

За несколько часов до игры на стадионе в Сан-Марино произошел взрыв, что привело к полному отключению электричества. После этого освещение восстановилось до 75%.

Представители УЕФА и Сан-Марино проверяют оборудование, чтобы освещение стабильно функционировало в течение всего матча. Они оценивают, возможно ли это сделать при сниженной мощности.

  • Англия – лидер группы. В случае победы над Сан-Марино она напрямую выйдет на ЧМ-2022.
  • Сан-Марино проиграло девять матчей из девяти в отборе и забило один гол.
Матч завершен
Сан-Марино
0:10
Матч завершен
Англия
Магуайр 6
Фаббри 15
Кейн 27
Кейн 32
Кейн 39
Кейн 42
Смит-Роу 58
Мингс 69
Абрахам 78
Сака 79
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Football Daily
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