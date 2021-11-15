ЧМ-2022
Англия
Сан-Марино
На стадионе в Сан-Марино перед игрой против Англии после взрыва пропало электричество
вчера, 21:41
Сан-Марино и Англия сыграют в матче десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.
За несколько часов до игры на стадионе в Сан-Марино произошел взрыв, что привело к полному отключению электричества. После этого освещение восстановилось до 75%.
Представители УЕФА и Сан-Марино проверяют оборудование, чтобы освещение стабильно функционировало в течение всего матча. Они оценивают, возможно ли это сделать при сниженной мощности.
- Англия – лидер группы. В случае победы над Сан-Марино она напрямую выйдет на ЧМ-2022.
- Сан-Марино проиграло девять матчей из девяти в отборе и забило один гол.
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