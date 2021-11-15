На стадионе в Сан-Марино перед игрой против Англии после взрыва пропало электричество

Сан-Марино и Англия сыграют в матче десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

За несколько часов до игры на стадионе в Сан-Марино произошел взрыв, что привело к полному отключению электричества. После этого освещение восстановилось до 75%.

Представители УЕФА и Сан-Марино проверяют оборудование, чтобы освещение стабильно функционировало в течение всего матча. Они оценивают, возможно ли это сделать при сниженной мощности.