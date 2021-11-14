Хорватия – седьмой участник ЧМ-2022

Россия и Хорватия провели матч десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Победа напрямую вывела Хорватию на турнир в Катаре.

Она стала седьмым участником ЧМ-2022. На турнир квалифицировались Катар (как организатор), Германия, Дания, Бразилия, Бельгия и Франция.

Россия четыре раза играла на чемпионате мира и попадала два последних турнира.