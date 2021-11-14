ЧМ-2022
Россия
Хорватия
Хорватия – седьмой участник ЧМ-2022
вчера, 18:53
Россия и Хорватия провели матч десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Победа напрямую вывела Хорватию на турнир в Катаре.
Она стала седьмым участником ЧМ-2022. На турнир квалифицировались Катар (как организатор), Германия, Дания, Бразилия, Бельгия и Франция.
Россия четыре раза играла на чемпионате мира и попадала два последних турнира.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые