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Футбол
«Краснодар» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 6 августа
#РПЛ
01 августа, 14:08
1
Футбол
«Зенит» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на РПЛ: 30 июля
#РПЛ
26 июля, 20:01
Футбол
«Локомотив» – «Ростов». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 17 июля
#РПЛ
22 июля, 10:56
Футбол
ЦСКА – «Сочи». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 23 июля
#РПЛ
18 июля, 18:55
Футбол
«Краснодар» – «Спартак». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 23 июля
#РПЛ
18 июля, 18:52
Футбол
«Динамо» – «Ростов». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 17 июля
#РПЛ
14 июля, 20:46
Футбол
Календарь РПЛ на сезон-2022/23: полное расписание
#РПЛ
21 июня, 21:08
Футбол
«ЦСКА» – «Ростов». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ сегодня: 21 мая
#РПЛ
21 мая, 11:01
1
Футбол
«Динамо» – «Сочи». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ сегодня: 21 мая
#РПЛ
21 мая, 11:00
1
Футбол
«Спартак» играл против «Зенита» в форме с упоминанием фильма «Мы – «Спартак!» и логотипом онлайн-кинотеатра KION
#Спартак
17 мая, 16:50
Футбол
«Краснодар» – ЦСКА. Обзор, прогноз и ставки на матч: 15 мая
#РПЛ
13 мая, 22:20
3
Футбол
«Локомотив» – «Динамо». Обзор, прогноз и ставки на матч: 14 мая
#РПЛ
12 мая, 19:49
2
Футбол
«Краснодар» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на матч: 4 мая
#РПЛ
02 мая, 12:15
1
Футбол
«Краснодар» – «Ростов». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 30 апреля
#РПЛ
28 апреля, 20:00
Футбол
«Краснодар» – «Зенит». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 25 апреля
#РПЛ
25 апреля, 17:05
1
Футбол
ЦСКА – «Динамо» прогноз на матч 24 апреля РПЛ, прогноз на футбольный матч
#РПЛ
22 апреля, 23:59
Футбол
«Ростов» – «Спартак» прогноз на матч 24 апреля РПЛ, прогноз на футбольный матч
#РПЛ
22 апреля, 15:35
Футбол
ЦСКА – «Динамо». Обзор, прогноз и ставки на матч: 24 апреля
#РПЛ
22 апреля, 13:45
Футбол
«Ростов» – «Спартак». Обзор, прогноз и ставки на матч: 24 апреля
#РПЛ
22 апреля, 13:38
Футбол
«Сочи» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на матч: 17 апреля
#РПЛ
15 апреля, 12:33
1
Футбол
«Спартак» – «Рубин». Обзор, прогноз и ставки на матч: 16 апреля
#РПЛ
15 апреля, 12:27
Футбол
«Ростов» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на матч: 10 апреля
#РПЛ
08 апреля, 11:57
1
Футбол
«Сочи» – «Зенит». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 3 апреля
#РПЛ
03 апреля, 10:43
Футбол
«Локомотив» – «Спартак». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 2 апреля
#РПЛ
01 апреля, 22:01
1
Футбол
РПЛ: прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар», 13 марта 2022 года
#РПЛ
11 марта, 16:01
1
Футбол
РПЛ: во сколько начало матча «Спартак» – «Краснодар», 13 марта 2022 года
#РПЛ
11 марта, 15:59
1
Футбол
РПЛ: где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар», 13 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
#РПЛ
11 марта, 15:57
1
Футбол
РПЛ: прогноз на матч «Локомотив» – ЦСКА, 12 марта 2022 года
#РПЛ
11 марта, 15:51
Футбол
РПЛ: во сколько начало матча «Локомотив» – ЦСКА, 12 марта 2022 года
#РПЛ
11 марта, 15:50
Футбол
РПЛ: где смотреть матч «Локомотив» – ЦСКА, 12 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
#РПЛ
11 марта, 15:47
Футбол
РПЛ: прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА, 26 февраля 2021 года
#РПЛ
26 февраля, 13:51
2
Футбол
РПЛ: во сколько начало матча «Спартак» – ЦСКА, 26 февраля 2022 года
#РПЛ
26 февраля, 13:43
2
Футбол
РПЛ: где смотреть матч «Спартак» – ЦСКА, 26 февраля 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#РПЛ
26 февраля, 13:29
2
Футбол
«Спартак» приобрел защитника «Крыльев Советов» Чернова, который начинал карьеру в ЦСКА
#Никита Чернов
04 февраля, 16:58
Футбол
Чалов уходит в «Базель»
#Федор Чалов
31 января, 13:52
Футбол
Жиго уходит из «Спартака» в «Марсель». Он останется в России до лета
#Самуэль Жиго
30 января, 00:21
Футбол
Сборная Уругвая не приняла сертификат игрока «Динамо» о перенесенном ковиде. Из-за этого он пропустит игры отбора ЧМ-2022
#Динамо
27 января, 14:53
Футбол
ЦСКА и «Спартак» отдали игроков в аренды: Кучаев ушел в «Рубин», Хендрикс – в «Фейеноорд»
#РПЛ
26 января, 21:12
Футбол
«Спартак» объявил о создании женской футбольной команды. Этого требует РФС для лицензирования
#Спартак
24 января, 16:42
Футбол
Фанатские объединения футбольного «Спартака» объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID
#Спартак
24 января, 10:21
Футбол
Азмун – игрок «Байера». Действие контракта начнется летом
#Сердар Азмун
22 января, 20:56
Футбол
«Локомотив» купил форварда «Монако» Изидора. Это третий зимний трансфер клуба
#Вилсон Изидор
22 января, 16:11
Футбол
Пруцев перешел в «Спартак», контракт – до 2026 года
#Данил Пруцев
21 января, 16:03
Футбол
ЦСКА арендовал у «Лилля» Юсуфа Языджи до конца сезона с опцией выкупа
#ЦСКА
19 января, 15:37
Футбол
ЦСКА приобрел экс-полузащитника «Нью-Йорк Сити» Медину, контракт – на 3,5 года
#ЦСКА
17 января, 15:13
Футбол
Зе Луиш покинул «Локомотив». Единственный гол за клуб он забил в матче, проигранном 1:5
#Зе Луиш
13 января, 10:52
Футбол
«Химки» объявили о трансфере 38-летнего Жиркова. Он станет самым возрастным игроком РПЛ
#Юрий Жирков
12 января, 18:32
Футбол
«Локомотив» анонсировал трансфер нападающего Кухты из «Славии». Контракт подпишут до 2026 года
#Локомотив
12 января, 17:16
Футбол
«Локомотив» официально объявил об уходе Смолова в «Динамо»
#Федор Смолов
12 января, 13:11
Футбол
«Динамо» анонсировало трансфер Смолова из «Локомотива». Он вернется в клуб спустя семь лет
#Федор Смолов
11 января, 17:54
Футбол
«Зенит» не отпустит Дзюбу зимой – это подтвердил гендиректор клуба
#Артем Дзюба
10 января, 22:49
1
Футбол
Сергеев подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2024/25
#Иван Сергеев
10 января, 19:21
2
Футбол
Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА и будет работать в тренерском штабе брата Алексея
#Василий Березуцкий
10 января, 17:51
1
Футбол
«Динамо» расторгло контракт с нападающим Игбуном. За 53 матча в клубе он забил четыре гола
#Сильвестр Игбун
07 января, 20:33
1
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере Хуниора Алонсо из «Атлетико Минейро». Контракт подписан до 2025 года
#Хуниор Алонсо
07 января, 18:42
Футбол
«Зенит» разорвал контракт с Мамманой спустя пять лет. Последние два сезона он находился в аренде в «Сочи»
#Эмануэль Маммана
07 января, 13:29
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Гончаренко спустя девять месяцев
#Виктор Гончаренко
05 января, 09:11
1
Футбол
Подрядчик строительства «ВЭБ Арены» подал иск о банкротстве ЦСКА. Клуб считает, что суд отклонит заявление
#ЦСКА
29 декабря 2021, 17:15
3
Футбол
«Рубин» объявил о трансфере Ломовицкого из «Спартака». Контракт подписан до 2026 года
#Рубин
29 декабря 2021, 11:20
Футбол
Владимир Габулов стал генеральным директором «Химок». Клуб занимает последнее место в РПЛ
#Владимир Габулов
28 декабря 2021, 15:25
1
Футбол
Сергеев из «Крыльев Советов» проходит медосмотр в «Зените». Клубы ведут переговоры
#Иван Сергеев
28 декабря 2021, 12:55
1
Футбол
Футбольные «Химки» объявили о погашении долгов. СМИ писали о задолженностях в 200 миллионов рублей
#Химки
27 декабря 2021, 18:42
Футбол
Избивший бывшего PR-директора «Спартака» получил 2,5 года условно
#Спартак
25 декабря 2021, 14:44
2
Футбол
Бывший гендиректор «Спартака» Газизов подал в суд на Федуна из-за обещания ему акций. Но клуб договор отрицает
#Шамиль Газизов
24 декабря 2021, 15:45
2
Футбол
ЦСКА снова оштрафован после файер-шоу зрителей на игре с «Зенитом». Закрытия стадиона не будет
#ЦСКА
24 декабря 2021, 10:11
1
Футбол
«Ростов» подписал 20-летнего Магнуса Кнудсена из норвежского «Лиллестрема». Контракт рассчитан до 2025 года
#Ростов
24 декабря 2021, 09:44
1
Футбол
Фанаты «Зенита» выступили против Fan ID. Они отказываются от оформления
#РПЛ
23 декабря 2021, 23:06
1
Футбол
«Спартак» и ЦСКА сыграют в первом туре после возобновления РПЛ. Матч пройдет 26 февраля
#РПЛ
23 декабря 2021, 17:51
1
Футбол
«Краснодар» подписал игрока «Буде-Глимта». Контракт рассчитан до лета 2025 года
#Эрик Бутхейм
22 декабря 2021, 20:35
2
Футбол
РПЛ перенесла 22-й тур на май. Это из-за участия сборной России в стыках к ЧМ-2022
#РПЛ
22 декабря 2021, 14:10
Футбол
Форвард сборной Ямайки Николсон – игрок «Спартака». В этом сезоне он установил личный рекорд результативности
#Шамар Николсон
21 декабря 2021, 23:20
1
Футбол
«Химки» объявили о трансфере Павла Мамаева. Он перешел туда свободным агентом из «Ростова»
#Химки
21 декабря 2021, 13:45
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