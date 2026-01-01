РПЛ

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Футбол
Где смотреть матч «Спартак» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча РПЛ, 4 сентября 2022 года
#РПЛ
Футбол
«Краснодар» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 6 августа
#РПЛ
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Футбол
«Зенит» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на РПЛ: 30 июля
#РПЛ
Футбол
«Локомотив» – «Ростов». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 17 июля
#РПЛ
Футбол
ЦСКА – «Сочи». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 23 июля
#РПЛ
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Футбол
«Краснодар» – «Спартак». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 23 июля
#РПЛ
Футбол
«Динамо» – «Ростов». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 17 июля
#РПЛ
Футбол
Календарь РПЛ на сезон-2022/23: полное расписание
#РПЛ
Футбол
«ЦСКА» – «Ростов». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ сегодня: 21 мая
#РПЛ
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Футбол
«Динамо» – «Сочи». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ сегодня: 21 мая
#РПЛ
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Футбол
«Спартак» играл против «Зенита» в форме с упоминанием фильма «Мы – «Спартак!» и логотипом онлайн-кинотеатра KION
#Спартак
Футбол
«Краснодар» – ЦСКА. Обзор, прогноз и ставки на матч: 15 мая
#РПЛ
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Футбол
«Локомотив» – «Динамо». Обзор, прогноз и ставки на матч: 14 мая
#РПЛ
2
Футбол
«Краснодар» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на матч: 4 мая
#РПЛ
1
Футбол
«Краснодар» – «Ростов». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 30 апреля
#РПЛ
Футбол
«Краснодар» – «Зенит». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 25 апреля
#РПЛ
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Футбол
ЦСКА – «Динамо» прогноз на матч 24 апреля РПЛ, прогноз на футбольный матч
#РПЛ
Футбол
«Ростов» – «Спартак» прогноз на матч 24 апреля РПЛ, прогноз на футбольный матч
#РПЛ
Футбол
ЦСКА – «Динамо». Обзор, прогноз и ставки на матч: 24 апреля
#РПЛ
Футбол
«Ростов» – «Спартак». Обзор, прогноз и ставки на матч: 24 апреля
#РПЛ
Футбол
«Сочи» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на матч: 17 апреля
#РПЛ
1
Футбол
«Спартак» – «Рубин». Обзор, прогноз и ставки на матч: 16 апреля
#РПЛ
Футбол
«Ростов» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на матч: 10 апреля
#РПЛ
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Футбол
«Сочи» – «Зенит». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 3 апреля
#РПЛ
Футбол
«Локомотив» – «Спартак». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 2 апреля
#РПЛ
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Футбол
РПЛ: прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар», 13 марта 2022 года
#РПЛ
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Футбол
РПЛ: во сколько начало матча «Спартак» – «Краснодар», 13 марта 2022 года
#РПЛ
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Футбол
РПЛ: где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар», 13 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
#РПЛ
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Футбол
РПЛ: прогноз на матч «Локомотив» – ЦСКА, 12 марта 2022 года
#РПЛ
Футбол
РПЛ: во сколько начало матча «Локомотив» – ЦСКА, 12 марта 2022 года
#РПЛ
Футбол
РПЛ: где смотреть матч «Локомотив» – ЦСКА, 12 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
#РПЛ
Футбол
РПЛ: прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА, 26 февраля 2021 года
#РПЛ
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Футбол
РПЛ: во сколько начало матча «Спартак» – ЦСКА, 26 февраля 2022 года
#РПЛ
2
Футбол
РПЛ: где смотреть матч «Спартак» – ЦСКА, 26 февраля 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#РПЛ
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Футбол
«Спартак» приобрел защитника «Крыльев Советов» Чернова, который начинал карьеру в ЦСКА
#Никита Чернов
Футбол
Чалов уходит в «Базель»
#Федор Чалов
Футбол
Жиго уходит из «Спартака» в «Марсель». Он останется в России до лета
#Самуэль Жиго
Футбол
Сборная Уругвая не приняла сертификат игрока «Динамо» о перенесенном ковиде. Из-за этого он пропустит игры отбора ЧМ-2022
#Динамо
Футбол
ЦСКА и «Спартак» отдали игроков в аренды: Кучаев ушел в «Рубин», Хендрикс – в «Фейеноорд»
#РПЛ
Футбол
«Спартак» объявил о создании женской футбольной команды. Этого требует РФС для лицензирования
#Спартак
Футбол
Фанатские объединения футбольного «Спартака» объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID
#Спартак
Футбол
Азмун – игрок «Байера». Действие контракта начнется летом
#Сердар Азмун
Футбол
«Локомотив» купил форварда «Монако» Изидора. Это третий зимний трансфер клуба
#Вилсон Изидор
Футбол
Пруцев перешел в «Спартак», контракт – до 2026 года
#Данил Пруцев
Футбол
ЦСКА арендовал у «Лилля» Юсуфа Языджи до конца сезона с опцией выкупа
#ЦСКА
Футбол
ЦСКА приобрел экс-полузащитника «Нью-Йорк Сити» Медину, контракт – на 3,5 года
#ЦСКА
Футбол
Зе Луиш покинул «Локомотив». Единственный гол за клуб он забил в матче, проигранном 1:5
#Зе Луиш
Футбол
«Химки» объявили о трансфере 38-летнего Жиркова. Он станет самым возрастным игроком РПЛ
#Юрий Жирков
Футбол
«Локомотив» анонсировал трансфер нападающего Кухты из «Славии». Контракт подпишут до 2026 года
#Локомотив
Футбол
«Локомотив» официально объявил об уходе Смолова в «Динамо»
#Федор Смолов
Футбол
«Динамо» анонсировало трансфер Смолова из «Локомотива». Он вернется в клуб спустя семь лет
#Федор Смолов
Футбол
«Зенит» не отпустит Дзюбу зимой – это подтвердил гендиректор клуба
#Артем Дзюба
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Футбол
Сергеев подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2024/25
#Иван Сергеев
2
Футбол
Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА и будет работать в тренерском штабе брата Алексея
#Василий Березуцкий
1
Футбол
«Динамо» расторгло контракт с нападающим Игбуном. За 53 матча в клубе он забил четыре гола
#Сильвестр Игбун
1
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере Хуниора Алонсо из «Атлетико Минейро». Контракт подписан до 2025 года
#Хуниор Алонсо
Футбол
«Зенит» разорвал контракт с Мамманой спустя пять лет. Последние два сезона он находился в аренде в «Сочи»
#Эмануэль Маммана
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Гончаренко спустя девять месяцев
#Виктор Гончаренко
1
Футбол
Подрядчик строительства «ВЭБ Арены» подал иск о банкротстве ЦСКА. Клуб считает, что суд отклонит заявление
#ЦСКА
3
Футбол
«Рубин» объявил о трансфере Ломовицкого из «Спартака». Контракт подписан до 2026 года
#Рубин
Футбол
Владимир Габулов стал генеральным директором «Химок». Клуб занимает последнее место в РПЛ
#Владимир Габулов
1
Футбол
Сергеев из «Крыльев Советов» проходит медосмотр в «Зените». Клубы ведут переговоры
#Иван Сергеев
1
Футбол
Футбольные «Химки» объявили о погашении долгов. СМИ писали о задолженностях в 200 миллионов рублей
#Химки
Футбол
Избивший бывшего PR-директора «Спартака» получил 2,5 года условно
#Спартак
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Футбол
Бывший гендиректор «Спартака» Газизов подал в суд на Федуна из-за обещания ему акций. Но клуб договор отрицает
#Шамиль Газизов
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Футбол
ЦСКА снова оштрафован после файер-шоу зрителей на игре с «Зенитом». Закрытия стадиона не будет
#ЦСКА
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Футбол
«Ростов» подписал 20-летнего Магнуса Кнудсена из норвежского «Лиллестрема». Контракт рассчитан до 2025 года
#Ростов
1
Футбол
Фанаты «Зенита» выступили против Fan ID. Они отказываются от оформления
#РПЛ
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Футбол
«Спартак» и ЦСКА сыграют в первом туре после возобновления РПЛ. Матч пройдет 26 февраля
#РПЛ
1
Футбол
«Краснодар» подписал игрока «Буде-Глимта». Контракт рассчитан до лета 2025 года
#Эрик Бутхейм
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Футбол
РПЛ перенесла 22-й тур на май. Это из-за участия сборной России в стыках к ЧМ-2022
#РПЛ
Футбол
Форвард сборной Ямайки Николсон – игрок «Спартака». В этом сезоне он установил личный рекорд результативности
#Шамар Николсон
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