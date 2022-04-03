«Сочи» – «Зенит». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 3 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Зенит»

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 18:55 по Москве.

Игру «Сочи» – «Зенит» можно посмотреть на сайте Bettery.

У «Зенита» игру точно пропустят Станислав Крицюк, Даниил Одоевский и Деян Ловрен. Вратари продолжают восстановление, а Ловрен проходит обследование.

Результаты «Сочи» после возобновления сезона РПЛ: две победы, ничья и поражение. Еще было поражение в Кубке России от ЦСКА (1:2).

Последнее поражение «Зенита» в российских турнирах было еще в 2021 году. 16 октября «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» (1:2). После этого «Зенит» проигрывал только в еврокубках.

«Сочи» и «Зенит» провели между собой 33 матча. «Зенит» побеждал в них 18 раз, «Сочи» – десять. Игра в сезоне-2021/22 завершилась победой «Сочи» со счетом 2:1.

«Зенит» имеет 48 очков и лидирует в таблице РПЛ. «Сочи» идет на четвертом месте. Отставание от первой строчки – десять очков.