Юрий Жирков
РПЛ
Химки
«Химки» объявили о трансфере 38-летнего Жиркова. Он станет самым возрастным игроком РПЛ
2 часа назад
Юрий Жирков подписал с «Химками» контракт на полгода с возможностью продления еще на год. О трансфере журналистам объявил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.
- Последним клубом Жиркова был «Зенит». После окончания контракта летом 2021 года он находился без клуба, но не стал завершать карьеру.
- 38-летний Жирков вновь станет самым возрастным игроком лиги. Следом за ним рейтинге находится 36-летний Кристиан Нобоа.
- Жирков играет на профессиональном уровне с 2001 года. Большую часть карьеры провел в России, в 2009-2011 годах играл в «Челси», но в основе не закрепился.
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