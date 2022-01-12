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#Юрий Жирков #РПЛ #Химки

«Химки» объявили о трансфере 38-летнего Жиркова. Он станет самым возрастным игроком РПЛ

2 часа назад

Юрий Жирков подписал с «Химками» контракт на полгода с возможностью продления еще на год. О трансфере журналистам объявил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

  • Последним клубом Жиркова был «Зенит». После окончания контракта летом 2021 года он находился без клуба, но не стал завершать карьеру.
  • 38-летний Жирков вновь станет самым возрастным игроком лиги. Следом за ним рейтинге находится 36-летний Кристиан Нобоа.
  • Жирков играет на профессиональном уровне с 2001 года. Большую часть карьеры провел в России, в 2009-2011 годах играл в «Челси», но в основе не закрепился.
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Источник:
ТАСС
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