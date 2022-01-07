«Зенит» разорвал контракт с Мамманой спустя пять лет. Последние два сезона он находился в аренде в «Сочи»

Эмануэль Маммана и «Зенит» досрочно разорвали контракт. Он перешел в клуб в 2017 году и с тех пор провел за него 41 игру, дважды став чемпионом России.

После трансфера был основным игроком, но из-за травм стал нерегулярно попадать в состав. Всего за три года игры в «Зените» он пропустил 392 дня, большую часть – из-за двух травм крестообразных связок.

Его последний матч за «Зенит» прошел в июле 2020-го. С тех пор он играл в «Сочи» на правах аренды. Провел за клуб 24 игры и отдал один ассист. Пока непонятно, где он продолжит карьеру. Сообщений от «Сочи» о заключении с ним полноценного контракта не было.

Маммане 25 лет, он перешел в «Зенит» из «Лиона». На международном уровне представляет за Аргентину, но с 2014 года сыграл за основную команду только в трех товарищеских матчах.