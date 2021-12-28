Владимир Габулов стал генеральным директором «Химок». Клуб занимает последнее место в РПЛ

Он заменил в данной должности Сергея Анохина, который работал в клубе с сентября-2020. Анохин останется в наблюдательном совете «Химок».

Владимир Габулов до лета-2021 занимал пост председателя совета директоров «Олимпа-Долгопрудного».

«Сейчас перед «Химками» стоит серьезная задача по сохранению прописки в Премьер-Лиге. Я уже познакомился с сотрудниками клуба, встретился с главным тренером, мы обсудили приоритетные задачи на вторую половину сезона. Надеюсь, совместными усилиями мы добьемся поставленных целей», – сказал Габулов.

На данный момент «Химки» занимают 16-е место в РПЛ. За 18 туров команда выиграла только два матча – меньше всех в лиге.