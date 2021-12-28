Владимир Габулов
РПЛ
Химки
Поделиться:
Комментарии:
1
#Владимир Габулов #РПЛ #Химки

Владимир Габулов стал генеральным директором «Химок». Клуб занимает последнее место в РПЛ

вчера, 15:25

Он заменил в данной должности Сергея Анохина, который работал в клубе с сентября-2020. Анохин останется в наблюдательном совете «Химок».

Владимир Габулов до лета-2021 занимал пост председателя совета директоров «Олимпа-Долгопрудного».

«Сейчас перед «Химками» стоит серьезная задача по сохранению прописки в Премьер-Лиге. Я уже познакомился с сотрудниками клуба, встретился с главным тренером, мы обсудили приоритетные задачи на вторую половину сезона. Надеюсь, совместными усилиями мы добьемся поставленных целей», – сказал Габулов.

На данный момент «Химки» занимают 16-е место в РПЛ. За 18 туров команда выиграла только два матча – меньше всех в лиге.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Химок»
Так «Химки» заканчивали прошлый год
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
dfsf54
вчера, 23:23

Вам не кажется, что практически все топ команды начали вдруг сливать игры? Вам не кажется это подозрительным? Если не хочешь перед Новым Годом слить последние деньги

советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru Сейчас там раздают прогнозы на лево и на право, есть реальный шанс заработать нормальные деньги даже новичку!

Короче братишка, я дал инфу а ты смотри сам...

ответить
Все теги
#Владимир Габулов
#РПЛ
#Химки