Владимир Габулов стал генеральным директором «Химок». Клуб занимает последнее место в РПЛ
Он заменил в данной должности Сергея Анохина, который работал в клубе с сентября-2020. Анохин останется в наблюдательном совете «Химок».
Владимир Габулов до лета-2021 занимал пост председателя совета директоров «Олимпа-Долгопрудного».
«Сейчас перед «Химками» стоит серьезная задача по сохранению прописки в Премьер-Лиге. Я уже познакомился с сотрудниками клуба, встретился с главным тренером, мы обсудили приоритетные задачи на вторую половину сезона. Надеюсь, совместными усилиями мы добьемся поставленных целей», – сказал Габулов.
На данный момент «Химки» занимают 16-е место в РПЛ. За 18 туров команда выиграла только два матча – меньше всех в лиге.
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