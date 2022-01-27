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Гильермо Варела
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#Динамо #РПЛ #Гильермо Варела

Сборная Уругвая не приняла сертификат игрока «Динамо» о перенесенном ковиде. Из-за этого он пропустит игры отбора ЧМ-2022

6 часов назад

Защитник Гильермо Варела не попал в расположение сборной Уругвая из-за отсутствия нужных документов. Команда готовится к матчам квалификации на чемпионат мира.

Чтобы попасть в команду, вызванному игроку нужно одно из трех:

  • Предъявить сертификат о вакцинации;
  • Предъявить сертификат о перенесенном ковиде;
  • Отбыть семидневный карантин.

Варела не вакцинирован, он планировал приехать по сертификату о перенесенной болезни. Но, по его словам, сборная сочла его недействительным. Проходить карантин к тому моменту было уже поздно, поэтому Варела не смог приехать в сборную.

Он не разъяснил, почему именно сертификат не приняли. Из его слов следует, что это связано с «неофициально» перенесенным коронавирусом в ноябре. Якобы клуб «официально не объявил» о заболевании, чтобы сократить карантин.

По его словам, карантин должен длиться от 15 до 20 дней. Но клуб продержал его на изоляции только десять дней, а на 12-й допустил до матча.

«Динамо» пока не комментировало слова Варелы. Непонятно, как клуб мог выдать сертификат, если игрок «неофициально» болел. Также непонятно, откуда у Варелы информация о 20-дневном карантине. В России повторный тест на ковид берут через десять дней – если он отрицательный, то карантин снимается.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ESPN
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