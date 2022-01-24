Спартак
РПЛ
«Спартак» объявил о создании женской футбольной команды. Этого требует РФС для лицензирования
вчера, 16:42
«Спартак» объявил о создании женского подразделения в клубе – в нем будет академия и взрослая женская команда. Подробностей «Спартак» не раскрыл: неизвестны сроки реализации и планируемое число мест в академии.
Такие команды уже создали «Локомотив», ЦСКА, «Зенит» и другие клубы РПЛ. К 2024 году участие женских команд в турнирах будет обязательным требованием к клубам, желающим получить лицензию РПЛ.
Инициативу запустили УЕФА и ФИФА для поддержки женского футбола. «Спартак» в пресс-релизе заявил, что «разделяет ценности» организаций.
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