«Спартак» объявил о создании женской футбольной команды. Этого требует РФС для лицензирования

«Спартак» объявил о создании женского подразделения в клубе – в нем будет академия и взрослая женская команда. Подробностей «Спартак» не раскрыл: неизвестны сроки реализации и планируемое число мест в академии.

Такие команды уже создали «Локомотив», ЦСКА, «Зенит» и другие клубы РПЛ. К 2024 году участие женских команд в турнирах будет обязательным требованием к клубам, желающим получить лицензию РПЛ.

Инициативу запустили УЕФА и ФИФА для поддержки женского футбола. «Спартак» в пресс-релизе заявил, что «разделяет ценности» организаций.