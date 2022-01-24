Спартак
РПЛ
Поделиться:
Комментарии:
0
#Спартак #РПЛ

«Спартак» объявил о создании женской футбольной команды. Этого требует РФС для лицензирования

вчера, 16:42

«Спартак» объявил о создании женского подразделения в клубе – в нем будет академия и взрослая женская команда. Подробностей «Спартак» не раскрыл: неизвестны сроки реализации и планируемое число мест в академии.

Такие команды уже создали «Локомотив», ЦСКА, «Зенит» и другие клубы РПЛ. К 2024 году участие женских команд в турнирах будет обязательным требованием к клубам, желающим получить лицензию РПЛ. 

Инициативу запустили УЕФА и ФИФА для поддержки женского футбола. «Спартак» в пресс-релизе заявил, что «разделяет ценности» организаций.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Спартак»
Еще по теме
В ПФЛ будет судить арбитр-женщина. Ура!
Почти 19 тысяч жгут файеры и орут на матче женского чемпионата в Швеции (да-да, вы все правильно прочитали)
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Спартак
#РПЛ