«Ростов» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на матч: 10 апреля
В РПЛ в рамках 24-го тура встретятся «Ростов» и «Локомотив».
- Матч состоится в воскресенье, 10 апреля.
- Начало – в 19:30 по московскому времени.
- Bettery считает фаворитом матча хозяев поля – на победу ростовчан заготовлен коэффициентом 2,55. Победа «Локо» – 2,9, ничья – 3,15. Не планируется, что матч станет голевым – 1,67 за ТМ2,5.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Локомотив»
- Игру покажет телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире, начало трансляции – в 19:25 по московскому времени.
- Смотреть матч в прямом эфире можно и на сайте телеканала.
- Также трансляция доступна на сайте «Матч Премьер».
«Ростов» и «Локомотив» сыграли между собой 59 матчей в РПЛ. «Локомотив» выиграл 32, «Ростов» – лишь семь. Интересная разница мячей к этому моменту – 90:40. Однако в последних пяти играх в РПЛ у команд равенство – ничья и по две победы.
«Ростов» в 2022 году выступает нестабильно, чередуя победы, ничьи и поражения. За пять матчей он набрал семь очков. «Локомотив» сыграл в РПЛ четыре игры, из которых выиграл три, но крупно уступил в Кубке России команде ФНЛ («Енисею» – 0:4).
В таблице РПЛ «Ростов» идет 11-м с 25 очками. «Локо» – пятый, у него на 12 очков больше. У «Ростова» есть запас в четыре очка от зоны стыковых матчей. «Локомотив» отстает на шесть очков от призового третьего места.