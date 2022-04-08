«Ростов» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на матч: 10 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Локомотив»

Игру покажет телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире, начало трансляции – в 19:25 по московскому времени.

Смотреть матч в прямом эфире можно и на сайте телеканала.

Также трансляция доступна на сайте «Матч Премьер».

«Ростов» и «Локомотив» сыграли между собой 59 матчей в РПЛ. «Локомотив» выиграл 32, «Ростов» – лишь семь. Интересная разница мячей к этому моменту – 90:40. Однако в последних пяти играх в РПЛ у команд равенство – ничья и по две победы.

«Ростов» в 2022 году выступает нестабильно, чередуя победы, ничьи и поражения. За пять матчей он набрал семь очков. «Локомотив» сыграл в РПЛ четыре игры, из которых выиграл три, но крупно уступил в Кубке России команде ФНЛ («Енисею» – 0:4).

В таблице РПЛ «Ростов» идет 11-м с 25 очками. «Локо» – пятый, у него на 12 очков больше. У «Ростова» есть запас в четыре очка от зоны стыковых матчей. «Локомотив» отстает на шесть очков от призового третьего места.