РПЛ: где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар», 13 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция

В матче 21-го тура РПЛ «Спартак» примет «Краснодар». Матч состоится 13 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.

Смотреть матч «Спартак» – «Краснодар» можно на телеканале «Матч Премьер» в 18:55. Прямая трансляция запланирована и на «Матч ТВ». Смотреть игру также можно онлайн по этой ссылке.

«Спартак» начал календарный год с поражения от ЦСКА (0:2), но затем разгромил «Кубань» 6:1 в Кубке и уверенно победил в РПЛ «Динамо» (2:0).

«Краснодар» назначил тренера Даниэля Фарке, но лишился его же перед возобновлением сезона, как и легионеров, которые приостановили контракты с клубом. «Краснодар» без них победил «Урал» 2:1

Игра: Джикия, Сафонов и Зобнин. Найдите игроков «Спартака» с «Краснодаром» и получите бонус от Фонбета