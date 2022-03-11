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РПЛ: прогноз на матч «Локомотив» – ЦСКА, 12 марта 2022 года

11 марта, 15:51

В 21-м туре РПЛ «Локомотив» сыграет дома с ЦСКА. Матч пройдет 12 марта, он начнется в 19:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа «Локомотива» – 3,45.
  • Ничья – 3,42.
  • Победа ЦСКА – 2,38.

За «Локомотив» не сыграет травмированный Магкеев, под вопросом участие в матче Едвая, Камано, Антона Миранчука и Гильерме. У ЦСКА могут не появиться в составе Фернандес и Заболотный.

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