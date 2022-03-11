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РПЛ: прогноз на матч «Локомотив» – ЦСКА, 12 марта 2022 года
11 марта, 15:51
В 21-м туре РПЛ «Локомотив» сыграет дома с ЦСКА. Матч пройдет 12 марта, он начнется в 19:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Локомотива» – 3,45.
- Ничья – 3,42.
- Победа ЦСКА – 2,38.
За «Локомотив» не сыграет травмированный Магкеев, под вопросом участие в матче Едвая, Камано, Антона Миранчука и Гильерме. У ЦСКА могут не появиться в составе Фернандес и Заболотный.
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