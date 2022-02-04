«Спартак» приобрел защитника «Крыльев Советов» Чернова, который начинал карьеру в ЦСКА

26-летний Никита Чернов станет игроком «Спартака» после сезона-2021/22. До 31 мая он будет играть за «Крылья Советов».

В «Спартак» Чернов перейдет на правах свободного агента.

Чернов – воспитанник ЦСКА. Он дебютировал в Кубковой игре в 2014 году. За сборную России Чернов сыграл первый матч, не имея в активе ни одной игры в РПЛ.

В этом сезоне РПЛ в активе Чернова 14 матчей и один гол.