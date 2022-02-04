Никита Чернов
РПЛ
Спартак
Крылья Советов
«Спартак» приобрел защитника «Крыльев Советов» Чернова, который начинал карьеру в ЦСКА
04 февраля, 16:58
26-летний Никита Чернов станет игроком «Спартака» после сезона-2021/22. До 31 мая он будет играть за «Крылья Советов».
В «Спартак» Чернов перейдет на правах свободного агента.
Чернов – воспитанник ЦСКА. Он дебютировал в Кубковой игре в 2014 году. За сборную России Чернов сыграл первый матч, не имея в активе ни одной игры в РПЛ.
В этом сезоне РПЛ в активе Чернова 14 матчей и один гол.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые