«Динамо» расторгло контракт с нападающим Игбуном. За 53 матча в клубе он забил четыре гола

Сильвестр Игбун покинул «Динамо» после досрочного расторжения контракта. Он выступал за клуб с 2019 года – сначала находился в аренде, потом подписал полноценный контракт.

За полтора Игбун провел 53 матча, в которых забил четыре гола и отдал один ассист. Период в «Динамо» стал для него худшим по результативности в карьере:

«Динамо» – 4 гола, 1 ассист, 53 матча.

«Уфа» – 27 голов, 12 ассистов, 119 матчей

«Мидтъюлланн» – 47 голов, 30 ассистов, 164 матча

Где продолжит карьеру Игбун, неизвестно. Новость об уходе появилась на фоне слухов о переговорах «Динамо» с нападающим «Локомотива» Федором Смоловым. «СЭ» утверждает, что 10-11 января он пройдет медосмотр.

«Динамо» после 19 туров занимает второе место в таблице РПЛ.