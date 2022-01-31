Федор Чалов
РПЛ
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#Федор Чалов #РПЛ #ЦСКА #Базель

Чалов уходит в «Базель»

час назад

Официально о его трансфере ни ЦСКА, ни «Базель», ни представители самого Федора Чалова еще не объявили. Это информация инсайдера и журналиста Нобеля Арустамяна. В своем телеграм-канале он пишет:

«Федор Чалов покидает ЦСКА. Нападающий отправится в аренду в «Базель» до конца сезона. Права выкупа у швейцарского клуба нет».

В этом сезоне РПЛ Чалов провел 16 матчей. Статистика:

  • 11 встреч он начал в основе. В пяти матчах выходил на замену.
  • Забил 3 гола.
  • Отдал 2 ассиста.

После 19 туров «Базель» идет на второй строчке в таблице чемпионата Швейцарии. У него 36 очков. Это на 7 баллов меньше, чем у «Цюриха», который идет на первом месте.

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Источник:
телеграм-канал Нобеля Арустамяна
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