Чалов уходит в «Базель»

Официально о его трансфере ни ЦСКА, ни «Базель», ни представители самого Федора Чалова еще не объявили. Это информация инсайдера и журналиста Нобеля Арустамяна. В своем телеграм-канале он пишет:

«Федор Чалов покидает ЦСКА. Нападающий отправится в аренду в «Базель» до конца сезона. Права выкупа у швейцарского клуба нет».

В этом сезоне РПЛ Чалов провел 16 матчей. Статистика:

11 встреч он начал в основе. В пяти матчах выходил на замену.

Забил 3 гола.

Отдал 2 ассиста.

После 19 туров «Базель» идет на второй строчке в таблице чемпионата Швейцарии. У него 36 очков. Это на 7 баллов меньше, чем у «Цюриха», который идет на первом месте.