Федор Чалов
РПЛ
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Базель
Чалов уходит в «Базель»
час назад
Официально о его трансфере ни ЦСКА, ни «Базель», ни представители самого Федора Чалова еще не объявили. Это информация инсайдера и журналиста Нобеля Арустамяна. В своем телеграм-канале он пишет:
«Федор Чалов покидает ЦСКА. Нападающий отправится в аренду в «Базель» до конца сезона. Права выкупа у швейцарского клуба нет».
В этом сезоне РПЛ Чалов провел 16 матчей. Статистика:
- 11 встреч он начал в основе. В пяти матчах выходил на замену.
- Забил 3 гола.
- Отдал 2 ассиста.
После 19 туров «Базель» идет на второй строчке в таблице чемпионата Швейцарии. У него 36 очков. Это на 7 баллов меньше, чем у «Цюриха», который идет на первом месте.
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