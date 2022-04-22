«Ростов» – «Спартак». Обзор, прогноз и ставки на матч: 24 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Спартак»

Эту встречу покажет канал «Матч Премьер»;

Начало трансляции состоится в 16:25 по московскому времени.

«Ростов» и «Спартак» – соседи по турнирной таблице. «Ростов» занимает 9-ю строчку, имея в активе 31 очко. «Спартак» – десятый, у него столько же баллов. Матч первого круга между этими командами завершился ничьей 1:1.

К этой встрече команды подходят в абсолютно разной форме. «Ростов» в последних пяти матчах РПЛ победил трижды и выдал одну ничью и одно поражение. У «Спартака» в последних пяти встречах в чемпионате России победа, две ничьих и два поражения.