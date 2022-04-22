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#РПЛ #Спартак #Ростов

«Ростов» – «Спартак». Обзор, прогноз и ставки на матч: 24 апреля

В 26 туре РПЛ «Ростов» примет на своем поле московский «Спартак». Что нужно об этом знать:

  • Матч состоится 24 апреля;
  • Начало встречи – 16:30 по московскому времени;
  • Лига ставок считает фаворитом на победу в этой встрече «Спартак», коэффициент на это событие – 2.40. Коэффициент на победу «Ростова» – 3.10;
  • Есть и дополнительные коэффициенты: ничья – 3.35, ТБ2,5 – 2.00.

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Ростов
Ростов-на-Дону
-:-
Спартак
Москва

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Спартак»

  • Эту встречу покажет канал «Матч Премьер»;
  • Начало трансляции состоится в 16:25 по московскому времени.

«Ростов» и «Спартак» – соседи по турнирной таблице. «Ростов» занимает 9-ю строчку, имея в активе 31 очко. «Спартак» – десятый, у него столько же баллов. Матч первого круга между этими командами завершился ничьей 1:1.

К этой встрече команды подходят в абсолютно разной форме. «Ростов» в последних пяти матчах РПЛ победил трижды и выдал одну ничью и одно поражение. У «Спартака» в последних пяти встречах в чемпионате России победа, две ничьих и два поражения.

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Источник:
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