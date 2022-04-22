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«Ростов» – «Спартак». Обзор, прогноз и ставки на матч: 24 апреля
В 26 туре РПЛ «Ростов» примет на своем поле московский «Спартак». Что нужно об этом знать:
- Матч состоится 24 апреля;
- Начало встречи – 16:30 по московскому времени;
- Лига ставок считает фаворитом на победу в этой встрече «Спартак», коэффициент на это событие – 2.40. Коэффициент на победу «Ростова» – 3.10;
- Есть и дополнительные коэффициенты: ничья – 3.35, ТБ2,5 – 2.00.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Спартак»
- Эту встречу покажет канал «Матч Премьер»;
- Начало трансляции состоится в 16:25 по московскому времени.
«Ростов» и «Спартак» – соседи по турнирной таблице. «Ростов» занимает 9-ю строчку, имея в активе 31 очко. «Спартак» – десятый, у него столько же баллов. Матч первого круга между этими командами завершился ничьей 1:1.
К этой встрече команды подходят в абсолютно разной форме. «Ростов» в последних пяти матчах РПЛ победил трижды и выдал одну ничью и одно поражение. У «Спартака» в последних пяти встречах в чемпионате России победа, две ничьих и два поражения.
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