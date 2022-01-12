«Локомотив» официально объявил об уходе Смолова в «Динамо»

Федор Смолов подписал контракт с «Динамо» и вернулся в клуб спустя семь лет. О трансфере объявил пока только «Локомотив», поэтому деталей соглашения с «Динамо» еще нет.

Смолов играл за молодежный состав «Динамо», а в 2007 году дебютировал за основу. Он провел за команду 77 игр и в 2015 году ушел из нее.

В «Локомотиве» он выступал с 2018 года. Провел за него 98 игр, забил 29 голов и отдал 12 ассистов.