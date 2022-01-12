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«Локомотив» официально объявил об уходе Смолова в «Динамо»
2 часа назад
Федор Смолов подписал контракт с «Динамо» и вернулся в клуб спустя семь лет. О трансфере объявил пока только «Локомотив», поэтому деталей соглашения с «Динамо» еще нет.
- Смолов играл за молодежный состав «Динамо», а в 2007 году дебютировал за основу. Он провел за команду 77 игр и в 2015 году ушел из нее.
- В «Локомотиве» он выступал с 2018 года. Провел за него 98 игр, забил 29 голов и отдал 12 ассистов.
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