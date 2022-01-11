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«Динамо» анонсировало трансфер Смолова из «Локомотива». Он вернется в клуб спустя семь лет
4 часа назад
«Динамо» выложило в своем телеграм-канале видео с Федором Смоловым. Клуб еще не объявил о трансфере официально, поэтому детали контракта неизвестны.
В ролике шуточно опровергается трансфер: Смолов, сидящий на фоне баннера «Динамо», говорит, что не переходит в клуб.
- Смолов начинал профессиональную карьеру в «Динамо»: сначала находился в системе клуба, а в 2007 году дебютировал за основу. Всего он провел 77 игр за клуб и ушел из него в 2015-м.
- Его предыдущим клубом был «Локомотив», за который он играл с 2018 года. Провел за него 98 игр, забил 29 голов и отдал 12 ассистов.
- В 2020-м уходил на полгода в аренду в испанскую «Сельту» и забил два гола за 14 матчей.
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