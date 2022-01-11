«Динамо» анонсировало трансфер Смолова из «Локомотива». Он вернется в клуб спустя семь лет

«Динамо» выложило в своем телеграм-канале видео с Федором Смоловым. Клуб еще не объявил о трансфере официально, поэтому детали контракта неизвестны.

В ролике шуточно опровергается трансфер: Смолов, сидящий на фоне баннера «Динамо», говорит, что не переходит в клуб.