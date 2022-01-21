Данил Пруцев
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Пруцев перешел в «Спартак», контракт – до 2026 года
4 часа назад
21-летний полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев продолжит карьеру в московском «Спартаке». Он подписал контракт на 4,5 года.
- Пруцев играет на позиции центрального полузащитника.
- Полгода назад он перешел в «Крылья» из «Сочи» за 600 тысяч евро.
- В сезоне-2021/22 он сыграл 17 матчей в РПЛ. На счету Пруцева нет забитых голов и результативных передач.
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