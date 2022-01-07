Хуниор Алонсо
РПЛ
Краснодар
«Краснодар» объявил о трансфере Хуниора Алонсо из «Атлетико Минейро». Контракт подписан до 2025 года
вчера, 18:42
Защитник бразильского «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо перешел в «Краснодар». Это первое подписание клуба в зимнюю паузу.
- Алонсо 28 лет, он родился в Парагвае и начинал карьеру там. В 2017 году перешел в «Лилль», но спустя два года вернулся в Южную Америку.
- В прошлом сезоне «Атлетико Минейро» выиграл с ним первую за полвека Серию А.
- На уровне сборных выступал за Парагвай в 44 играх, в том числе в матчах отбора на ЧМ-2022.
«Краснодар» занимает в таблице пятое место после 18 туров. В этом году клуб не выступал в еврокубках – только во внутренних турнирах.
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