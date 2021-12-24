ЦСКА
РПЛ
ЦСКА снова оштрафован после файер-шоу зрителей на игре с «Зенитом». Закрытия стадиона не будет
4 часа назад
Савеловский суд в Москве оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче РПЛ 28 ноября.
Клуб признан виновным в необеспечении безопасности (ч. 1 статьи 20.32 КоАП РФ). Среди возможных санкций была приостанови работы ЦСКА и закрытие стадиона, но суд только оштрафовал команду.
Это уже второй штраф ЦСКА из-за произошедшего на матче. В начале декабря Российский футбольный союз оштрафовал его на 300 тысяч рублей и закрыл фанатский сектор.
- 28 ноября ЦСКА играл с «Зенитом» на «ВЭБ Арене». Матч закончился со счетом 0:2.
- В конце игры зрители на фанатском секторе устроили файер-шоу. После этого полиция задержала более 400 человек, находившихся на секторе.
- СМИ объяснили массовые задержания неработающими камерами. Якобы из-за них полиция не смогла вычислить отдельных нарушителей – и задержала более 400 человек.
- В итоге после матча составлен 51 административный протокол, 14 из которых – за использование пиротехники.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые