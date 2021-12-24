ЦСКА снова оштрафован после файер-шоу зрителей на игре с «Зенитом». Закрытия стадиона не будет

Савеловский суд в Москве оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче РПЛ 28 ноября.

Клуб признан виновным в необеспечении безопасности (ч. 1 статьи 20.32 КоАП РФ). Среди возможных санкций была приостанови работы ЦСКА и закрытие стадиона, но суд только оштрафовал команду.

Это уже второй штраф ЦСКА из-за произошедшего на матче. В начале декабря Российский футбольный союз оштрафовал его на 300 тысяч рублей и закрыл фанатский сектор.