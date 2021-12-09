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#ЦСКА #РПЛ #Зенит

КДК РФС закрыл фанатскую трибуну ЦСКА на два домашних матча. Один из них – условно

час назад

9 декабря состоялось заседание КДК РФС. На нем рассматривалась ситуация на матче РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

Во время игры на фанатской трибуне ЦСКА была использована пиротехника. После матча больше 400 человек оттуда были задержаны. Полиция составила 51 протокол. Детали ситуации – здесь.

После этого фанаты ЦСКА объявили акцию протеста против массовых задержаний. Ее поддержали другие клубы РПЛ.

  • Решение о закрытии фанатской трибуны вынесено «за необеспечение общественной безопасности, поставившее под угрозу жизнь и здоровье лиц, присутствующих на стадионе».
  • За это клуб дополнительно оштрафован на 300 тысяч рублей. Еще 125 тысяч ЦСКА выплатит за использование пиротехники на трибунах.
  • Фанатский сектор будет закрыт на матче ЦСКА – «Арсенал», который пройдет на «ВЭБ Арене» 11 декабря.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РФС
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