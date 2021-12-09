КДК РФС закрыл фанатскую трибуну ЦСКА на два домашних матча. Один из них – условно

9 декабря состоялось заседание КДК РФС. На нем рассматривалась ситуация на матче РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

Во время игры на фанатской трибуне ЦСКА была использована пиротехника. После матча больше 400 человек оттуда были задержаны. Полиция составила 51 протокол. Детали ситуации – здесь.

После этого фанаты ЦСКА объявили акцию протеста против массовых задержаний. Ее поддержали другие клубы РПЛ.