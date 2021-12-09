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КДК РФС закрыл фанатскую трибуну ЦСКА на два домашних матча. Один из них – условно
час назад
9 декабря состоялось заседание КДК РФС. На нем рассматривалась ситуация на матче РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».
Во время игры на фанатской трибуне ЦСКА была использована пиротехника. После матча больше 400 человек оттуда были задержаны. Полиция составила 51 протокол. Детали ситуации – здесь.
После этого фанаты ЦСКА объявили акцию протеста против массовых задержаний. Ее поддержали другие клубы РПЛ.
- Решение о закрытии фанатской трибуны вынесено «за необеспечение общественной безопасности, поставившее под угрозу жизнь и здоровье лиц, присутствующих на стадионе».
- За это клуб дополнительно оштрафован на 300 тысяч рублей. Еще 125 тысяч ЦСКА выплатит за использование пиротехники на трибунах.
- Фанатский сектор будет закрыт на матче ЦСКА – «Арсенал», который пройдет на «ВЭБ Арене» 11 декабря.
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