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Полиция составила 51 протокол на зрителей матча ЦСКА – «Зенит». После игры прошли массовые задержания из-за пиротехники
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МВД опубликовала первый официальный пресс-релиз после матча ЦСКА и «Зенита» в Москве. После игры полиция провела массовые задержания из-за пиротехники.
Всего полиция составила 51 административный протокол:
- 25 – за нарушения при проведении спортивных мероприятий, 14 из них – за использование пиротехники (20.31 КоАП РФ).
- 23 – за употребление алкоголя в запрещенных местах или употребление психоактивных веществ (20.20 КоАП РФ).
- 2 – за мелкое хулиганство (20.1 КоАП РФ ).
- 1 – за уклонение от исполнения административного наказания (20.25 КоАП РФ).
СМИ писали о 400 задержанных и объясняли это неработающими камерами на фан-секторе – полиция якобы не могла вычислить отдельных нарушителей и задержала весь сектор. В МВД статистику задержанных не привели и написали только, что на стадионе действительно не работали камеры. РПЛ объяснила сбой «спланированной хакерской атакой».
- Матч прошел вечером 28 ноября на «ВЭБ Арене» в Москве. «Зенит» победил 2:0.
- В конце игры на фан-секторе ЦСКА устроили файер-шоу. А после матча полиция начала массовые задержания.
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