«Краснодар» подписал игрока «Буде-Глимта». Контракт рассчитан до лета 2025 года

Карьера 21-летнего норвежского нападающего Эрика Бутхейма:

2016-й – дебют в 15 лет за родной «Люн».

2016-2020 – играл в «Русенборге». Прошел через вторую команду перед дебютом за основу.

Июль-2020-декабрь-2020 – «Стабек».

2021 – выступал за «Буде-Глимт».

В составе «Буде» он сыграл 46 матчей, забил 22 гола и отдал 10 ассистов. Там же он получил приглашение от молодежной сборной Норвегии. В составе клуба он так же стал чемпионом Норвегии.

Сейчас «Краснодар» объявил о переходе Бутхейма. Стороны подписали контракт до лета 2025 года.