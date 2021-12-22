Эрик Бутхейм
РПЛ
Краснодар
Буде-Глимт
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#Эрик Бутхейм #РПЛ #Краснодар #Буде-Глимт

«Краснодар» подписал игрока «Буде-Глимта». Контракт рассчитан до лета 2025 года

36 минут назад

Карьера 21-летнего норвежского нападающего Эрика Бутхейма:

  • 2016-й – дебют в 15 лет за родной «Люн».
  • 2016-2020 – играл в «Русенборге». Прошел через вторую команду перед дебютом за основу.
  • Июль-2020-декабрь-2020 – «Стабек».
  • 2021 – выступал за «Буде-Глимт».

В составе «Буде» он сыграл 46 матчей, забил 22 гола и отдал 10 ассистов. Там же он получил приглашение от молодежной сборной Норвегии. В составе клуба он так же стал чемпионом Норвегии.

Сейчас «Краснодар» объявил о переходе Бутхейма. Стороны подписали контракт до лета 2025 года.

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Источник:
официальный сайт «Краснодара»
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