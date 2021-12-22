Эрик Бутхейм
РПЛ
Краснодар
Буде-Глимт
«Краснодар» подписал игрока «Буде-Глимта». Контракт рассчитан до лета 2025 года
36 минут назад
Карьера 21-летнего норвежского нападающего Эрика Бутхейма:
- 2016-й – дебют в 15 лет за родной «Люн».
- 2016-2020 – играл в «Русенборге». Прошел через вторую команду перед дебютом за основу.
- Июль-2020-декабрь-2020 – «Стабек».
- 2021 – выступал за «Буде-Глимт».
В составе «Буде» он сыграл 46 матчей, забил 22 гола и отдал 10 ассистов. Там же он получил приглашение от молодежной сборной Норвегии. В составе клуба он так же стал чемпионом Норвегии.
Сейчас «Краснодар» объявил о переходе Бутхейма. Стороны подписали контракт до лета 2025 года.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые