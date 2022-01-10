Василий Березуцкий
РПЛ
ЦСКА
Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА и будет работать в тренерском штабе брата Алексея
2 часа назад
Алексей Березуцкий возглавляет ЦСКА, его брат был помощником Виктора Гончаренко в «Краснодаре».
После увольнения Гончаренко Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА. Он уходил из клуба в апреле 2021 года.
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