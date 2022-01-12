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#Локомотив #РПЛ #Ян Кухта

«Локомотив» анонсировал трансфер нападающего Кухты из «Славии». Контракт подпишут до 2026 года

3 часа назад

«Локомотив»

Ян Кухта подпишет с «Локомотивом» контракт на четыре с половиной года. Трансфер еще официально не оформлен – игроку осталось пройти медосмотр.

  • Кухте 25 лет. Он начал профессиональную карьеру в «Славии», потом играл за разные чешские клубы. Всего провел 156 матчей, забил 55 голов и отдал 29 ассистов на клубном уровне.
  • В составе «Славии» выступал в еврокубках: в Лиге Европы, Лиге конференций и квалификации Лиги чемпионов.
  • В 2021 году дебютировал за сборную Чехии и провел за нее четыре игры.

«Локомотив» объявил о трансфере вскоре после ухода нападающего Федора Смолова в «Динамо».

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Источник:
«Локомотив»
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