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Ян Кухта
«Локомотив» анонсировал трансфер нападающего Кухты из «Славии». Контракт подпишут до 2026 года
3 часа назад
Ян Кухта подпишет с «Локомотивом» контракт на четыре с половиной года. Трансфер еще официально не оформлен – игроку осталось пройти медосмотр.
- Кухте 25 лет. Он начал профессиональную карьеру в «Славии», потом играл за разные чешские клубы. Всего провел 156 матчей, забил 55 голов и отдал 29 ассистов на клубном уровне.
- В составе «Славии» выступал в еврокубках: в Лиге Европы, Лиге конференций и квалификации Лиги чемпионов.
- В 2021 году дебютировал за сборную Чехии и провел за нее четыре игры.
«Локомотив» объявил о трансфере вскоре после ухода нападающего Федора Смолова в «Динамо».
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