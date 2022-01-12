«Локомотив» анонсировал трансфер нападающего Кухты из «Славии». Контракт подпишут до 2026 года

Ян Кухта подпишет с «Локомотивом» контракт на четыре с половиной года. Трансфер еще официально не оформлен – игроку осталось пройти медосмотр.

Кухте 25 лет. Он начал профессиональную карьеру в «Славии», потом играл за разные чешские клубы. Всего провел 156 матчей, забил 55 голов и отдал 29 ассистов на клубном уровне.

В составе «Славии» выступал в еврокубках: в Лиге Европы, Лиге конференций и квалификации Лиги чемпионов.

В 2021 году дебютировал за сборную Чехии и провел за нее четыре игры.

«Локомотив» объявил о трансфере вскоре после ухода нападающего Федора Смолова в «Динамо».