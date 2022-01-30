Жиго уходит из «Спартака» в «Марсель». Он останется в России до лета

«Спартак» объявил о переходе Самуэля Жиго в «Марсель». Клуб рассказал, что Жиго остается в России до лета. Это будет арендное соглашение.

Жиго играет в России с 2018 года. Он уже выступал во Франции за родной клуб «Арль-Авиньон». После этого был в Бельгии, где принадлежал «Кортрейку» и «Генту».

Transfermarkt оценивает Жиго в 11 миллионов евро. Тот же Transfermarkt пишет, что он покидает «Спартак» за 2 миллиона евро. Жиго 28 лет.