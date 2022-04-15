«Сочи» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на матч: 17 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Локомотив»

«Матч ТВ» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 16:25 по Москве.

Игру можно смотреть на сайте «Матч ТВ».

Также в прямом эфире за матчем можно следить через Winline.

«Сочи» и «Локомотив» встретятся в РПЛ в шестой раз. В предыдущих пяти матчах «Сочи» побеждал лишь однажды, а у «Локо» – три победы.

«Локомотив» в 2022 году провел пять матчей в РПЛ – выиграл три и проиграл два. Одну из них – разгромно в Ростове-на-Дону (1:4). Это был первый матч под руководством Заура Хапова. «Сочи» сыграл шесть раз – половину игр выиграл, набрал за этот период 11 очков.

«Сочи» идет четвертым в таблице РПЛ, отставая на очко от медального третьего места. «Локо» – шестой, он отстает от «Сочи» на пять очков.

У «Сочи» нет проблем с составом на игру. У «Локомотива» матч пропустят дисквалифицированные Баринов и Тикнизян, а также травмированный Магкеев. Выход Камано и Миранчука – под вопросом.