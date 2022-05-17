«Спартак» играл против «Зенита» в форме с упоминанием фильма «Мы – «Спартак!» и логотипом онлайн-кинотеатра KION
На матче «Спартак» – «Зенит» (1:1) в 29-м туре РПЛ состоялась специальная акция от онлайн-кинотеатра KION.
«Спартак» вышел на игру в форме с логотипом онлайн-кинотеатра KION и названием фильма «Мы – Спартак». В чаше стадиона и в фойе трибун был показан трейлер фильма.
Так выглядела форма «Спартака» в этом матче:
Документальный фильм «Мы – Спартак» – это совместный проект KION и Sports.ru. Премьера состоялась 22 апреля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. В 2022 году «Спартак» отмечает столетний юбилей.
Активные болельщики «Спартака» могли посмотреть фильм «Мы – Спартак» по промокоду KIONSPARTAK. Еще перед игрой KION разыгрывал в соцсетях два билета на матч и десять эксклюзивных футбольных мячей с автографами футболистов «Спартака».
В фильме «Мы – Спартак» клубная история рассказана через болельщиков из разных поколений. Там снялись Никита Симонян, Андрей Тихонов и Артем Ребров – бывшие игроки «Спартака». Там же показаны ретро-кадры и даже моменты из регби.