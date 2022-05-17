«Спартак» играл против «Зенита» в форме с упоминанием фильма «Мы – «Спартак!» и логотипом онлайн-кинотеатра KION

На матче «Спартак» – «Зенит» (1:1) в 29-м туре РПЛ состоялась специальная акция от онлайн-кинотеатра KION.

«Спартак» вышел на игру в форме с логотипом онлайн-кинотеатра KION и названием фильма «Мы – Спартак». В чаше стадиона и в фойе трибун был показан трейлер фильма.

Так выглядела форма «Спартака» в этом матче: