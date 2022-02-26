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#РПЛ #ЦСКА #Спартак

РПЛ: во сколько начало матча «Спартак» – ЦСКА, 26 февраля 2021 года

3 часа назад

В первом круге ЦСКА благодаря голу Антона Заболотного обыграл «Спартак» со счетом 1:0. Второй матч в этом сезоне между двумя командами выпал на первый тур после зимней паузы.

Трансляция встречи начнется в 18:30 на канале «Матч Премьер». Трансляция начнется со студии. Сама встреча стартует в 19:00 по московскому времени.

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