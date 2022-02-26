РПЛ
ЦСКА
Спартак
РПЛ: во сколько начало матча «Спартак» – ЦСКА, 26 февраля 2021 года
3 часа назад
В первом круге ЦСКА благодаря голу Антона Заболотного обыграл «Спартак» со счетом 1:0. Второй матч в этом сезоне между двумя командами выпал на первый тур после зимней паузы.
Трансляция встречи начнется в 18:30 на канале «Матч Премьер». Трансляция начнется со студии. Сама встреча стартует в 19:00 по московскому времени.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые