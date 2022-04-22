ЦСКА – «Динамо». Обзор, прогноз и ставки на матч: 24 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Динамо»

Эту встречу покажет телеканал «Матч ТВ»;

Начало трансляции – 19:00 по московскому времени;

Матч покажет как сам телеканал, так он будет доступен и на официальном сайте.

Последние пять встреч с «Динамо» складывались не лучшим образом для ЦСКА – победа, ничья и три поражения. К этому матчу ЦСКА также подходит не с лучшей статистикой: две ничьих и поражение в последних трех встречах РПЛ. У «Динамо» же пятиматчевая беспроигрышная серия в чемпионате России – в последний раз команда проигрывала 6 марта «Спартаку» (0:2).

ЦСКА чисто теоретически еще может сместить «Динамо» со второй строчки. Для этого нужно два условия: а) Обязательная победа в очном матче; б) Обязательные победы во всех следующих матчах сезона при ошибках «Динамо». До встречи в 26-м туре между ними разница 8 очков в таблице.