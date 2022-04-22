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#РПЛ #ЦСКА #Динамо

ЦСКА – «Динамо». Обзор, прогноз и ставки на матч: 24 апреля

В 26 туре РПЛ состоится матч команд, которые борются за вторую строчку – ЦСКА и «Динамо»:

  • Дата встречи – 24 апреля;
  • Матч начнется в 19:30 по московскому времени;
  • Игра пройдет на домашнем стадионе ЦСКА;
  • «Лига ставок» называет ЦСКА главным фаворитом матча и дает коэффициент на его победу 2.45. Коэффициент на победу «Динамо» составляет 3.00.

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ЦСКА
Москва
-:-
Динамо
Москва

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Динамо»

  • Эту встречу покажет телеканал «Матч ТВ»;
  • Начало трансляции – 19:00 по московскому времени;
  • Матч покажет как сам телеканал, так он будет доступен и на официальном сайте.

Последние пять встреч с «Динамо» складывались не лучшим образом для ЦСКА – победа, ничья и три поражения. К этому матчу ЦСКА также подходит не с лучшей статистикой: две ничьих и поражение в последних трех встречах РПЛ. У «Динамо» же пятиматчевая беспроигрышная серия в чемпионате России – в последний раз команда проигрывала 6 марта «Спартаку» (0:2).

ЦСКА чисто теоретически еще может сместить «Динамо» со второй строчки. Для этого нужно два условия: а) Обязательная победа в очном матче; б) Обязательные победы во всех следующих матчах сезона при ошибках «Динамо». До встречи в 26-м туре между ними разница 8 очков в таблице.

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