ЦСКА – «Динамо». Обзор, прогноз и ставки на матч: 24 апреля
В 26 туре РПЛ состоится матч команд, которые борются за вторую строчку – ЦСКА и «Динамо»:
- Дата встречи – 24 апреля;
- Матч начнется в 19:30 по московскому времени;
- Игра пройдет на домашнем стадионе ЦСКА;
- «Лига ставок» называет ЦСКА главным фаворитом матча и дает коэффициент на его победу 2.45. Коэффициент на победу «Динамо» составляет 3.00.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Динамо»
- Эту встречу покажет телеканал «Матч ТВ»;
- Начало трансляции – 19:00 по московскому времени;
- Матч покажет как сам телеканал, так он будет доступен и на официальном сайте.
Последние пять встреч с «Динамо» складывались не лучшим образом для ЦСКА – победа, ничья и три поражения. К этому матчу ЦСКА также подходит не с лучшей статистикой: две ничьих и поражение в последних трех встречах РПЛ. У «Динамо» же пятиматчевая беспроигрышная серия в чемпионате России – в последний раз команда проигрывала 6 марта «Спартаку» (0:2).
ЦСКА чисто теоретически еще может сместить «Динамо» со второй строчки. Для этого нужно два условия: а) Обязательная победа в очном матче; б) Обязательные победы во всех следующих матчах сезона при ошибках «Динамо». До встречи в 26-м туре между ними разница 8 очков в таблице.