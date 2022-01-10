«Зенит» не отпустит Дзюбу зимой – это подтвердил гендиректор клуба

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что форвард Артем Дзюба не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее была информация о переходе Дзюбы в «Рубин». «Не соответствует действительности», – отреагировал Медведев и назвал стопроцентной вероятность того, что Дзюба останется в «Зените».

У Дзюбы десять голов и четыре голевые передачи в этом сезоне РПЛ. 10 января «Зенит» объявил о переходе еще одного нападающего – Ивана Сергеева.