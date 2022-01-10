Артем Дзюба
РПЛ
Зенит
Александр Медведев
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#Артем Дзюба #РПЛ #Зенит #Александр Медведев

«Зенит» не отпустит Дзюбу зимой – это подтвердил гендиректор клуба

вчера, 22:49

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что форвард Артем Дзюба не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее была информация о переходе Дзюбы в «Рубин». «Не соответствует действительности», – отреагировал Медведев и назвал стопроцентной вероятность того, что Дзюба останется в «Зените».

У Дзюбы десять голов и четыре голевые передачи в этом сезоне РПЛ. 10 января «Зенит» объявил о переходе еще одного нападающего – Ивана Сергеева.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Комментарии (1)
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Паша Ответин
час назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****

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Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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