«Зенит» не отпустит Дзюбу зимой – это подтвердил гендиректор клуба
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что форвард Артем Дзюба не покинет клуб в зимнее трансферное окно.
Ранее была информация о переходе Дзюбы в «Рубин». «Не соответствует действительности», – отреагировал Медведев и назвал стопроцентной вероятность того, что Дзюба останется в «Зените».
У Дзюбы десять голов и четыре голевые передачи в этом сезоне РПЛ. 10 января «Зенит» объявил о переходе еще одного нападающего – Ивана Сергеева.
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