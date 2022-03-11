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#РПЛ #ЦСКА #Локомотив

РПЛ: во сколько начало матча «Локомотив» – ЦСКА, 12 марта 2022 года

11 марта, 15:50

Матч 21-го тура РПЛ, где «Локомотив» сыграет против ЦСКА, состоится в Москве 12 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» и «Матч Премьер» покажут прямую трансляцию игры.

«Локомотив» идет шестым в таблице РПЛ, отставая на шесть очков от тройки призеров. ЦСКА – четвертый, он опережает «Локо» на пять очков.

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